Вероника Кудерметова крупно проиграла Эмме Наварро на Уимблдоне

Фото: wtatennis.com

46-я ракетка мира, уроженка Казани Вероника Кудерметова уступила во втором круге Уимблдона-2025 Эмме Наварро (1:6, 2:6).

Матч длился 1 час 14 минут. Россиянка не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех. Эмма же тоже не реализовала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных.

Напомним, Вероника ни разу не проходила дальше второго круга Уимблдона. Ранее в первом круге от Иги Швентек вылетела ее младшая сестра Полина Кудерметова.

Уимблдон-2025 стартовал 30 июня и завершится 13 июля.