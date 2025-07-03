news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 16:49

Вероника Кудерметова крупно проиграла Эмме Наварро на Уимблдоне

Читайте нас в
Телеграм
Вероника Кудерметова крупно проиграла Эмме Наварро на Уимблдоне
Фото: wtatennis.com

46-я ракетка мира, уроженка Казани Вероника Кудерметова уступила во втором круге Уимблдона-2025 Эмме Наварро (1:6, 2:6).

Матч длился 1 час 14 минут. Россиянка не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех. Эмма же тоже не реализовала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных.

Напомним, Вероника ни разу не проходила дальше второго круга Уимблдона. Ранее в первом круге от Иги Швентек вылетела ее младшая сестра Полина Кудерметова.

Уимблдон-2025 стартовал 30 июня и завершится 13 июля.

#вероника кудерметова #спорт #теннис #уимблдонский турнир
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

«Мечтать о возвращении жары пока не стоит»: синоптики рассказали о погоде в июле

2 июля 2025
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025