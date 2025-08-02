Вероника Кудерметова и ее напарница вылетели во втором круге турнира в Монреале

Фото: wtatennis.com

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и ее напарница Элисе Мертен из Бельгии проиграли во втором круге парного турнира в Монреале. Они проиграли паре Анастасии Пановой (Россия) и Ханьюй Го (Китай) со счетом 5:7, 3:6.

За полтора часа матча Вероника и Мертенс оформили три брейк-пойнта из семи возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили одну двойную ошибку. Го и Панова допустили три двойные ошибки, выполнили два эйса и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10.

В 1/4 финала турнира в Монреале Анастасия Панова (Россия) и Ханьюй Го (Китай) сразятся с победителями поединка Кристина Букша (Испания)/Суко Аояма (Япония) — Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США).