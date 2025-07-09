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На главную ТИ-Спорт 9 июля 2025 09:44

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс вышли в полуфинал Уимблдона

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Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс вышли в полуфинал Уимблдона
Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс победила канадку Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в четвертьфинале Уимблдона (7:5, 7:6).

Игра длилась 1 час 43 минуты. Кудерметова и Мертенс семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырех заработанных. Дабровски и Рутлифф же реализовали два эйса и два брейк-пойнта из пяти заработанных, а также допустили пять двойных ошибок.

В полуфинале Кудерметова и Мертенс сыграют против Оливии Гадеки из Австралии и Дезире Кравич из США. Матч состоится 11 июля.

#вероника кудерметова #уимблдонский турнир #спорт #теннис
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