Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс вышли в полуфинал Уимблдона

Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс победила канадку Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в четвертьфинале Уимблдона (7:5, 7:6).

Игра длилась 1 час 43 минуты. Кудерметова и Мертенс семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырех заработанных. Дабровски и Рутлифф же реализовали два эйса и два брейк-пойнта из пяти заработанных, а также допустили пять двойных ошибок.

В полуфинале Кудерметова и Мертенс сыграют против Оливии Гадеки из Австралии и Дезире Кравич из США. Матч состоится 11 июля.