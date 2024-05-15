Верные, но неубедительные: что не так с тренерским штабом Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе»

Информация о том, что Анвар Гатиятулин возглавит «Ак Барс», была известна широкой публике за месяц до официального объявления

Фото: hctraktor.org

Обновление тренерского штаба стало одним из факторов приглашения Гатиятулина

Информация о том, что Анвар Гатиятулин возглавит «Ак Барс», была известна широкой публике за месяц до официального объявления. В целом ярые противники приглашения специалиста в Казань уже успели высказаться в соцсетях. А таковых, судя по всему, среди поклонников «Ак Барса» немало.

Отсутствие больших побед, усыпляющий хоккей в последние сезоны во главе «Трактора» – основные претензии к 49-летнему специалисту. Но об этом было сказано уже немало, поэтому не видим смысла заострять внимание – сезон покажет.

Другое дело – подобранный тренерский штаб для Анвара Рафаиловича. Вместе с Гатиятулиным в «Ак Барс» пришли четыре специалиста: Александр Макрицкий, Алексей Тертышный, Денис Ячменев и тренер вратарей Георгий Гелашвили.

Марат Валиуллин уже дал свою положительную оценку штабу, назвав его одним из факторов, которые понравились руководству «Ак Барса» на стадии переговоров с Гатиятулиным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный менеджер казанской команды Марат Валиуллин уже дал положительную оценку штабу, назвав его одним из факторов, который приняло во внимание руководство «Ак Барса» на стадии переговоров с Гатиятулиным.

«Нам понравилось интересное предложение Гатиятулина по тренерскому штабу. Александр Макрицкий выполнял большой объем работы в Челябинске в этом сезоне, у него было много предложений в межсезонье, и мы рады, что он выбрал наш клуб.

Денис Ячменев – один из самых перспективных специалистов из ВХЛ. Он сразу после завершения карьеры игрока, без раскачки стал главным тренером и за три сезона выиграл Кубок и дважды играл в полуфиналах. При не самом сильном составе его команда показывала очень быстрый и активный хоккей, соответствующий современным трендам.

Алексей Тертышный не чужой для Казани человек, он выступал за «Ак Барс» и понимает, какое значение результаты команды имеют для республики. Это умный тренер, со своим мнением, он будет заниматься спецбригадами большинства.

Георгий Гелашвили также прошел все этапы тренерской работы, это молодой специалист, который еще будет развиваться. Мы рассчитываем на его успешную работу с нашими вратарями», – перечислил преимущества специалистов Валиуллин.

В хоккейном сообществе уже поспешили поставить в укор Гатиятулину, что он подобрал максимально удобных для себя помощников, которые не смогут оспаривать его решения. В такой ситуации тренер действительно вскоре может потерять возможность объективно оценивать свою работу.

Фото: страница во «ВКонтакте» хоккейного клуба «Ак Барс»

Хватит ли авторитета у новых специалистов для работы со звездной командой?

Любопытно, что в «Тракторе» у Анвара Рафаиловича был несколько иной подбор тренерского штаба, хотя и «старые знакомые» по челябинской команде тоже присутствуют.

В «Тракторе» с ним работали Андрей Соколов, Игорь Ефимов, Алексей Тертышный, Алексей Чикалин, Вадим Гудзик и Георгий Гелашвили. Долгое время в Челябинске старались уйти от крайней меры – увольнения кудесника бронзы Анвара Гатиятулина, не признавая, что падение результатов команды связано именно с его фигурой. Поэтому там стали работать над тасованием карт – меняли Гатиятулину помощников.

Например, в середине прошлого сезона (2022/2023) своих мест в тренерском штабе «Трактора» лишились Алексей Тертышный и Алексей Чикалин, а главный тренер продолжил возглавлять команду. Им на смену пришли Андрей Соколов и Игорь Ефимов, которые стали отвечать за действия команды в защите и нападении соответственно.

Как видим, двух последних Гатиятулин с собой в Казань брать не стал, а вернулся к варианту с Алексеем Тертышным, который будет заниматься игрой в нападении. Александр Макрицкий, в свою очередь, будет заниматься работой над игрой в обороне.

Анвар Гатиятулин утверждает, что работал над подбором помощников предельно тщательно.

«Тренеров, с которыми мы будем работать, я знаю давно, они хорошо себя зарекомендовали, у нас есть опыт совместных побед. Все ребята профессионалы, детально разбирают игры, много работают индивидуально с хоккеистами. Весь наш штаб постоянно обучается, мы стараемся идти в ногу со временем, искать новые знания.

Новый для нашей команды тренер Денис Ячменев уже имеет успешный опыт работы в ВХЛ, его команда всегда боролась за медали. Мы давно с ним общаемся, знаем его и как достойного человека, и как сильного специалиста.

Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, поэтому важно будет подготовить команду физически. Первоочередная задача штаба – как можно скорее объяснить все требования хоккеистам, чтобы наша игровая картинка начала развиваться», – рассказал новый наставник «Ак Барса» пресс-службе клуба.

«Мы хотим, чтобы «Ак Барс» играл в активный хоккей, который требует много энергии, поэтому важно будет подготовить команду физически» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впрочем, в недавней беседе с «ТИ-Спорт» бывший главный тренер «Ак Барса» и молодежной сборной России Владимир Плющев высказал полностью противоположную точку зрения. По его словам, этот штаб не соответствует тому уровню игроков, которые собраны в «Ак Барсе», а также он не считает, что у них есть достаточный опыт, чтобы работать с именитыми звездами команды.

«Там пришла новая тренерская бригада. Со своим видением, со своим менталитетом и своими комплексами. Работать с такими игроками, как Радулов, Шипачев и другие, видимо, им будет сложно в сезоне. Да и вообще им будет сложно в следующем сезоне. <…> Но я понимаю так, что, кроме лозунгов – пришел сделать команду чемпионов, там ничего больше нет. Тем более что подобрали помощников, которые походили по клубам с неудачным карьерным результатом. И ожидать от них, что они будут стоять перед игроками, которые считают себя значимыми в российском хоккее, сложно. Когда у нас приглашают людей по принципу «а кого еще можно и где у нас еще есть?», то получается именно так. Я не верю, что Казань на следующий год заиграет так, как от нее ждут болельщики», – отметил Плющев.

Понимание Алексеем Тертышным казанской специфики не такой уж большой плюс, учитывая, как сильно со времен его выступлений в Казани изменился «Ак Барс» и город в целом Фото: ak-bars.ru

Кто есть кто?

Алексей Тертышный, к слову, в «Тракторе» отвечал из игру в неравных составах, но большинство при нем работало очень слабо, что послужило поводом для его отставки. После ухода из «Трактора» он отправился в Подмосковье работать в «Витязе» сначала исполняющим обязанности, а потом стал помогать Дмитрию Рябыкину в качестве ассистента. Больших успехов он там не достиг ни в качестве и.о., ни в качестве ассистента – «Витязь» провел очень слабый сезон как при самом Алексее у руля, так и при Рябыкине. Подмосковная команда с 48 очками заняла последнее место и в Западной конференции, и в общей турнирной таблице КХЛ.

Понимание Тертышным казанской специфики не такой уж большой плюс, учитывая, как сильно со времен его выступлений в Казани изменился «Ак Барс» и город в целом – он стал серьезным политическим и культурным центром.

Денис Ячменев провел лучший этап своей карьеры у руля тюменского «Рубина», во главе которого выигрывал Кубок Петрова Фото: rubinhc.ru

Денис Ячменев действительно провел лучший этап своей карьеры у руля тюменского «Рубина», во главе которого выигрывал Кубок Петрова, а будучи игроком – Кубок Братины, а также выигрывал другие медали проб попроще. И надо признать, что его «Рубин» всегда действительно отмечался быстрой атакой и хорошим движением, так что выбор Гатиятулина вполне понятен.

Георгий Гелашвили свою небогатую карьеру провел в системе челябинского хоккея Фото: hctraktor.org

Георгий Гелашвили свою небогатую карьеру провел в системе челябинского хоккея. Сначала в сезоне 2019/2020 поработал в команде МХЛ «Белые медведи», после чего получил повышение и поднялся работать с вратарями в «Тракторе», где работал с Анваром Гатиятулиным в сезоне 2022/2023, но после неудачного сезона, в котором челябинцы не попали в плей-офф, уступив место «Нефтехимику», Гелашвили отправили в отставку. С тех пор специалист оставался без работы.

Александр Макрицкий работал с Анваром Гатиятулиным с лета прошлого года Фото: hctraktor.org

Александр Макрицкий работал с Анваром Гатиятулиным с лета прошлого года, придя в состав тренерского штаба в результате вышеупомянутых тасований тренеров от Алексея Волкова. После отставки Гатиятулина продолжил помогать Заварухину и вместе с командой стал бронзовым призером минувшего сезона. Пожалуй, это единственный наставник, к которому пока нет вопросов. Оборона «Трактора» при нем действовала неплохо.

Сезон покажет, насколько Марат Валиуллин угадал с наставником и его помощниками. Заявления о желании видеть быструю команду на льду пока расходятся с тем, что мы видели у «Трактора» Анвара Гатиятулина.