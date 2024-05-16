Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вернувшись из отпуска на передовую, боец СВО закрепил флаг Мамадышского района в блиндаже
Боец спецоперации из Мамадышского района Айдар служит в батальоне «Тимер». Год назад он попросил администрацию отправить вместе с гуманитарным грузом флаг родного района — он мечтал закрепить его в блиндаже. Тогда власти договорились с ним о том, что дождутся его отпуска и вручат флаг лично.
Три недели назад военнослужащий вернулся домой, встретился с главой района Анатолием Ивановым и получил камуфляжный костюм, материальную помощь, солдатский набор, плащ-невидимку, демисезонные ботинки.
Флаг района от Мамадышского промкомбината и лично от его руководителя Роберта Сабирова пресс-служба муниципального образования передала за несколько часов до отъезда — Айдар вновь отправился в зону СВО.
Начальник пресс-службы Гульназ Кадирова от лица руководства пожелала земляку крепкого здоровья, возвращения домой живым и невредимым, чтобы этот скромный подарок служил оберегом для защитника.
Вернувшись на передовую, боец исполнил свое желание — теперь флаг родного района красуется в его блиндаже.
А накануне, в День семьи, он отправил видеопослание своей маме.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео предоставлены пресс-службой Мамадышского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»