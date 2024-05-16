Вернувшись из отпуска на передовую, боец СВО закрепил флаг Мамадышского района в блиндаже

Боец спецоперации из Мамадышского района Айдар служит в батальоне «Тимер». Год назад он попросил администрацию отправить вместе с гуманитарным грузом флаг родного района — он мечтал закрепить его в блиндаже. Тогда власти договорились с ним о том, что дождутся его отпуска и вручат флаг лично.

Три недели назад военнослужащий вернулся домой, встретился с главой района Анатолием Ивановым и получил камуфляжный костюм, материальную помощь, солдатский набор, плащ-невидимку, демисезонные ботинки.

Флаг района от Мамадышского промкомбината и лично от его руководителя Роберта Сабирова пресс-служба муниципального образования передала за несколько часов до отъезда — Айдар вновь отправился в зону СВО.

Начальник пресс-службы Гульназ Кадирова от лица руководства пожелала земляку крепкого здоровья, возвращения домой живым и невредимым, чтобы этот скромный подарок служил оберегом для защитника.

Вернувшись на передовую, боец исполнил свое желание — теперь флаг родного района красуется в его блиндаже.

А накануне, в День семьи, он отправил видеопослание своей маме.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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