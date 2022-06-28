Вернувшийся из зоны СВО нижнекамец: «До последнего не говорил семье, что еду на Украину»

Не смог остаться в стороне, поехал защищать свою семью и Родину – так объяснил свое решение уехать в зону спецоперации на Украину житель Нижнекамска. Два месяца мужчина служил в Запорожье поваром, готовил еду на сотни человек и помогал мирным жителям. Самые яркие воспоминания нижнекамца из дней, что провел на передовой, в репортаже «Татар-информа».

Два месяца Фергат Багаутдинов служил в Запорожье поваром, готовил еду на сотни человек и помогал мирным жителям Фото: из личного архива Фергата Багаутдинова

«Я почувствовал, что нужен там»

«Вернувшись домой, первым делом я прошелся по родной земле. Я хотел прочувствовать свой мир, услышать тишину. Я шел пешком до дома несколько километров. Шел по родной земле – хотел почувствовать, что я вернулся… живой», – рассказал «Татар-информу» солдат, вернувшийся после специальной военной операции на Украине.

Фергат Багаутдинов – житель Нижнекамска, ему 56 лет. Больше 30 лет он живет в счастливом браке с супругой Фираей. У них большая семья – двое взрослых детей и внуки. Именно ради них и их мирного будущего, по собственному признанию, Фергат отправился на Украину. Эти два месяца в зоне спецоперации вернувшийся солдат теперь вспоминает со слезами на глазах.

«Я решил отправиться туда почти сразу, как началась военная спецоперация. Мы же должны помогать военным, нашим ребятам. Я пошел в военкомат в качестве добровольца, меня там приняли, провели со мной собеседование, попросили подготовить необходимые документы. Когда мою кандидатуру одобрили, у меня сразу поднялось настроение, боевой дух. Почувствовал, что я еще нужен, несмотря на свой возраст», – рассказал Фергат.

Долгие дни ожидания, и вот Фергату сообщили дату отъезда. Он вместе с еще двумя нижнекамцами выехал в Казань и уже оттуда новобранцев перевезли в Ростов для обучения на полигоне. За плечами у Фергата были только два года службы в армии – чему-то приходилось учиться заново, а какие-то навыки солдат помнил до сих пор.

«Там мы шли на полигон в полном обмундировании, а это большая физическая нагрузка. Обучались на стрельбище, нас инструктировали. Нами занимались профессионалы. Для новобранцев, тем более для тех, кто не брал оружия в руки, это необходимо. От руководства на полигоне мы чувствовали поддержку», – отметил нижнекамец.

На подготовку ушло не больше недели. Тогда же выяснилось, что Фергат может быть поваром, его отправили в роту обеспечения. Задача была не из легких. Помимо того, что команде поваров нужно было кормить ребят на месте дислокации батальона, еду нужно было развозить по подразделениям, находившимся в зонах боевых действий, под постоянным обстрелом. Фергат признается – страшно не было, была поставлена задача и ее нужно было выполнять!

Чему-то приходилось учиться заново, а какие-то навыки солдат Фергат помнил до сих пор Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Снаряд взорвался в пятидесяти метрах от батальона»

Готовили завтраки, обеды и ужины, развозили еду по бойцам, ночью выходили в караул – два месяца службы на Украине пролетели незаметно, вспоминает Фергат. Их батальон отправили в Запорожскую область.

«Кухня была полевая. Готовить приходилось на сотни человек. Меню было разнообразным. Готовили каши из риса, гречки или перловки. Они подавались с тушенкой из мяса. Также мы варили щи, борщ, рассольник. В меню входили соки, кофе и даже сладости», – рассказал солдат.

Первые потери в их батальоне, вспоминает Фергат, появились уже в первую неделю. Тогда погиб командир одной из рот и водитель. На «Урале» они отправились по объектам, в какой-то момент с помощью квадрокоптера их засекли ВСУ и ударили по машине снарядом. Оба погибли. Один раз снаряд взорвался буквально в пятидесяти метрах от места дислокации батальона, добавил Фергат. Среди бойцов были раненные и жертвы.

«Приходилось всегда быть начеку. Даже несмотря на то, что в целях безопасности весь маршрут прокладывался заранее. Противник мог легко засечь нашу машину, вместе с нами и наших замаскированных бойцов. Лично я под обстрелы не попадал, но нашему батальону часто приходилось переезжать. Их разведка не дремлет», – вспоминает Фергат.

Рассказывая о своих сослуживцах, Фергат особенно подчеркнул, что за эти два месяца все они стали как родные. С каждым, кто отправлялся на задание, прощались, говорили напутственные слова и с нетерпением ждали возвращения.

«Мы всегда обращали внимание, все ли на месте, все ли здоровы, живы. Мы были единым целым», – сказал нижнекамец.

«Кухня была полевая. Готовить приходилось на сотни человек. Меню было разнообразным» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда мирные нас благодарили, на душе становилось спокойно»

Особенно тепло Фергат вспоминает встречи с мирным населением. Помимо того, что его команде нужно было накормить солдат, еду иногда приходилось возить и в населенные пункты.

«Когда я там был, начался православный праздник Пасха. Нам привезли куличи, сладости, и мы поехали их раздавать в ближайший населенный пункт. Многие люди выражали нам благодарность. Мне на пути попалась одна женщина, у нее большая семья. Она встретила нас очень приветливо, дала гостинцы в дорогу», – рассказал нижнекамец.

Спустя время роте дали указание накормить жителей, застрявших на трассе. Они находились в 30 км от батальона. Тысячи человек не могли продолжить путь из-за комендантского часа. Работал пропускной режим, люди застряли на трассе на несколько суток.

«Там были целые семьи, с маленькими детьми. Ехать было запрещено, так как им могла угрожать опасность. А ведь некоторым нужно было срочно попасть к больным родителям в соседний город, кто-то хотел навестить своих детей. Обстановка была напряженная. Несколько дней мы привозили им еду, воду, в том числе горячую, чтобы дети могли помыться. Когда они нас благодарили, на душе становилось спокойно», – рассказал Фергат.

Ради детей, внуков и их мирного будущего Фергат отправился на Украину Фото: из личного архива Фергата Багаутдинова

«Слава Богу, что вернулся живой»

Поддержка родных и близких – то, что давало на чужбине силы выжить и достойно нести службу, рассказал Фергат Багаутдинов. О своем решении уехать на Украину мужчина не сообщал своей семье до последнего момента. Чтобы не волновать свою супругу, он сказал ей, что уезжает в рабочую командировку в Нижний Новгород. Его хватились, когда он почти неделю не выходил на связь.

«Вы не представляете, как мне тяжело это вспоминать. Ведь я узнала об этом самая последняя. О том, что он уехал на Украину, узнала наша дочь, ей сообщили об этом в военкомате. Затем из Санкт-Петербурга прилетел наш сын, и они вместе сообщили мне, где на самом деле мой муж. Мне было тяжело перенести эти долгие дни ожидания. Даже когда он сообщал, что с ним все хорошо, мы прекрасно понимали, что сейчас с ним все нормально, а через минуту все может оказаться совершенно иначе», – рассказала о своих переживаниях «Татар-информу» супруга Фергата Фирая.

Чтобы поддержать своего деда, внук написал Фергату стихотворение. Мальчик сочинил его ко Дню Победы, это письмо семья отправила на фронт. Мальчик говорит, что дед для него теперь – настоящий Герой и он всегда будет им гордиться.

«Я никак не думала, что у моего мужа в таком возрасте возобладает патриотизм. Он же понимал, что это страшный риск. Ведь оттуда возвращаются не все, и никакие деньги потом не уймут боль от потери кормильца, не залечат раны. Слава Богу, что муж вернулся. Слава Богу, что живой», – не сдержала слез Фирая.

«Нужно идти к цели и победить!»

Тем, кто сейчас отправляется в зону боевых действий на Украину, Фергат хочет сказать: бояться ничего не нужно. Добавляет, что если бы была возможность, то поехал бы туда снова. Но сейчас для него самое главное – это его семья.

«Нет смысла в подробностях рассказывать то, что там происходит. Это надо видеть своими глазами. Главное, четко выполнять задачи, слушаться старших и опытных. Беречь себя. Нужно идти вперед, идти к цели и победить!» – обратился к тем, кто уезжает в зону СВО, Фергат.