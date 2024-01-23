Вернувшийся из зоны СВО житель Аксубаевского района погасил долги по алиментам

Участник СВО, вернувшись в родной Татарстан, оплатил задолженность по алиментам в размере 605 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, житель Аксубаевского района накопил алиментный долг в размере 605 тыс. рублей. Позднее он отправился в зону специальной военной операции.

Отметим,что исполнительные производства по взысканию алиментов приостановлению не подлежат. Вернувшись домой в отпуск, мужчина явился к судебным приставам Аксубаевского района и выплатил всю сумму на содержание несовершеннолетних детей.

