Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вернувшийся из зоны СВО житель Аксубаевского района погасил долги по алиментам
Участник СВО, вернувшись в родной Татарстан, оплатил задолженность по алиментам в размере 605 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, житель Аксубаевского района накопил алиментный долг в размере 605 тыс. рублей. Позднее он отправился в зону специальной военной операции.
Отметим,что исполнительные производства по взысканию алиментов приостановлению не подлежат. Вернувшись домой в отпуск, мужчина явился к судебным приставам Аксубаевского района и выплатил всю сумму на содержание несовершеннолетних детей.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников