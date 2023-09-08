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Вернувшийся из зоны спецоперации татарстанец встретил супругу с сыном из роддома
В роддоме Бугульмы состоялась торжественная выписка жены военнослужащего и новорожденного сына. В семье бойца это второй сын. Мальчика, который появился на свет 2 сентября, назвали Матвеем. У супруги военнослужащего Дарьи двойной праздник — рождение сына и возвращение любимого мужа в отпуск. Папа сам встретил их в роддоме.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, семье подарили букет цветов, денежный сертификат и набор для новорожденного.
Теплые слова в адрес родителей произнесли заместитель руководителя исполкома по соцвопросам Ольга Плеханова и заместитель главврача Бугульминской Центральной районной больницы Равиль Шагиев.
«Рождение ребенка — это незабываемый момент в жизни семьи. Возвращение папы в отпуск является дополнительным поводом для радости. Желаем малышу крепкого здоровья, а родителям — счастья и благополучия», — сказала Ольга Плеханова.
Всего с начала года в семьях бугульминских военнослужащих родилось 19 малышей.
Напомним, что поручение о предоставлении мобилизованным отпусков в своем послании Федеральному Собранию дал Президент РФ Владимир Путин.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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