Вернувшийся из зоны спецоперации татарстанец встретил супругу с сыном из роддома

В роддоме Бугульмы состоялась торжественная выписка жены военнослужащего и новорожденного сына. В семье бойца это второй сын. Мальчика, который появился на свет 2 сентября, назвали Матвеем. У супруги военнослужащего Дарьи двойной праздник — рождение сына и возвращение любимого мужа в отпуск. Папа сам встретил их в роддоме.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, семье подарили букет цветов, денежный сертификат и набор для новорожденного.

Теплые слова в адрес родителей произнесли заместитель руководителя исполкома по соцвопросам Ольга Плеханова и заместитель главврача Бугульминской Центральной районной больницы Равиль Шагиев.

«Рождение ребенка — это незабываемый момент в жизни семьи. Возвращение папы в отпуск является дополнительным поводом для радости. Желаем малышу крепкого здоровья, а родителям — счастья и благополучия», — сказала Ольга Плеханова.

Всего с начала года в семьях бугульминских военнослужащих родилось 19 малышей.

Напомним, что поручение о предоставлении мобилизованным отпусков в своем послании Федеральному Собранию дал Президент РФ Владимир Путин.

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