Вернувший в отпуск с СВО фельдшер встретился с зеленодольскими школьниками

В Васильевской школе №3 Зеленодольского района состоялась встреча учащихся с фельдшером, который приехал в отпуск из зоны спецоперации. Военнослужащий побеседовал с учениками 9-х, 10-х и 11-х классов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, Андрей Белов ушел на фронт добровольно, чтобы помогать бойцам. Он не раз бывал на передовой, где оказывал помощь раненым. До того как пойти служить, Белов работал фельдшером в Васильевской центральной районной больнице.

На встрече со школьниками фельдшер рассказал о быте в зоне спецоперации и, разумеется, о том, почему в сентябре 2023 года пришел в военкомат и решил отправиться на СВО. Поблагодарил за помощь, в том числе за маскировочные сети, блиндажные свечи, сухой душ.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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