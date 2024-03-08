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Вернувшаяся с ВФМ глава Гагаузии заявила, что Молдавия должна дружить с Россией
Молдавия должна дружить с Россией, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, вернувшаяся с Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральном территории «Сириус». Она прибыла в аэропорт Кишинева, передает ТАСС.
«Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией», — прокомментировала Гуцул возможный ее арест.
Сообщения появились после заявления и. о. генерального прокурора Молдавии Иона Мунтяну, который после того, как стало известно о встрече Гуцул с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил, что готовится направить в суд уголовное дело, в котором она фигурирует.
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