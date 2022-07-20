«Вернуть народу его музыку»: «Татнефть» возродит изготовление старинных инструментов

Сазсырнай, сабызгы, топшуур, икили, кыл кылыах – эти непривычные слова обозначают старинные инструменты тюркских народов. Увидеть и услышать их смогли участники круглого стола «Проблемы и перспективы изготовления тюркских музыкальных инструментов в Республике Татарстан», организованного компанией «Татнефть».

«Мы даже не представляли себе, с каким богатством столкнемся»

Как сообщает еженедельник «Нефтяные вести» заседание круглого стола прошло в общественном центре «Алмет» в рамках этнокультурного фестиваля «Лето. Каракуз».

Возродить традиции создания исконных музыкальных инструментов народов Поволжья – такая цель стоит сегодня перед учеными, этнографами, музыкантами и, конечно же, мастерами-изготовителями Татарстана. К сожалению, в нашей республике по ряду причин связь поколений по изготовлению аутентичных музыкальных инструментов была утеряна.

Поэтому по инициативе генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова было решено собрать мастеров тюркских народов, чтобы обсудить общие проблемы, обменяться опытом, наметить шаги дальнейшего сотрудничества.

Об этом в приветственном слове сказал сам Наиль Ульфатович.

«Когда два года назад мы к этой теме прикоснулись, мы даже не представляли себе, с каким богатством столкнемся. Когда начали рассуждать, как этим богатством правильно распорядиться, чтобы познакомить своих соотечественников с этой культурой, показать им настоящие истоки, корни, настоящие возможности, мы пришли к мысли, что надо посмотреть, где еще остались островки этой культуры. И пришла такая идея: давайте соберемся, попробуем объединиться и сделать эту культуру достоянием всех людей», – объяснил он.

«Народ и музыка, музыкальные инструменты тесно связаны, это национальная идентификация народа»

Поэтому в Альметьевск, который при поддержке «Татнефти» становится центром возрождения традиционной национальной культуры, приехали гости из Казахстана, Узбекистана, Калмыкии, Горного Алтая, Якутии, Башкортостана и, естественно, Татарстана. Это мастера, музыканты, популяризаторы, преподаватели специализированных учебных заведений. Они привезли с собой свои национальные инструменты, рассказали о них, дали возможность послушать, как они звучат.

Например, мастер, исполнитель и коллекционер из Казахстана Азамат Бакия не только сыграл на сазсырнае – древнем духовом инструменте, по виду похожему на гусиное яйцо, но и тут же на глазах у зрителей вылепил его из обычной глины. Также он продемонстрировал, как звучит сабызгы (аналог курая) и шанкобыз (казахский кубыз). Супруга Айжан аккомпанировала ему на жетыгене (похож на русские гусли или тюркский ятаган).

«Народ и музыка, музыкальные инструменты тесно связаны, это национальная идентификация народа. Вы очень правильно сделали, что собрали музыкантов, мастеров, и мы обсудили проблемы с национальной, этнической музыкой, которые есть у всех народов», – поделился Азамат.

«Древние традиции надо возродить, чтобы не потерять культуру, не потерять язык»

Мастер из Калмыкии Дорджи Горяев привез традиционный калмыкский инструмент йочин. Он тоже похож на тюркские цимбалы, но звук извлекают молоточки, которыми ударяют по струнам. Звучание напоминает голос клавесина. Необыкновенно красивые национальные мелодии исполнила студентка Кызылского колледжа искусств Лиен Кекеляева.

Гости из Горного Алтая представили струнный щипковый топшуур (похож на нашу домру или саз), шоор (курай) и струнно-смычковый икили. И тоже сыграли несколько мелодий.

А преподаватели и мастера-изготовители из Якутии представили целую экспозицию: чухурба (костяная флейта), талах чухурба (тальниковая флейта), ала ох саа (лук), кыл кылыах (деревянный струнный щипковый инструмент), хомус (кубыз).

«Древние традиции надо возродить, чтобы не потерять культуру, не потерять язык. Звук – это часть языка. Этно-звуки многому учат, это очень большая ценность», – выразил мнение мастер художественных промыслов и учитель технологии Руслан Захаров.

Со своими инструментами познакомили также гости из Узбекистана, Башкортостана, Татарстана.

Все мастера изготавливают инструменты по образцу древних артефактов. Например, якутская костяная флейта была вырезана из кости косули еще в каменном веке, за 9 тыс. лет до нашей эры. Копию этого уникального инструмента преподнесли в дар нашей выставке.

Вообще почти все гости чем-то пополнили нашу экспозицию. Самый щедрый подарок сделали казахские и узбекские друзья. Они преподнесли музею около двух десятков тюркских инструментов.

Обсуждая проблемы возрождения промыслов по изготовлению традиционных музыкальных инструментов, участники круглого стола сошлись во мнении, что мастерам нужно, во-первых, общаться и сотрудничать, во-вторых, поддерживать связь с исполнителями и учебными заведениями, чтобы на основе замечаний и предложений совершенствовать инструменты. И конечно, музыкальные инструменты должны звучать, а не лежать мертвым грузом в музеях. На них надо играть.

«Очень интересная встреча, яркая. Она в первую очередь интересна для нас, потому что мы планируем здесь, в Альметьевске, создать мастерскую или, скорее, фабрику по изготовлению музыкальных инструментов народов Поволжья, – поделился планами руководитель проектов БФ «Татнефть» Павел Корчагин. – Задача непростая, многоступенчатая. И этот круглый стол, мы считаем, станет стартом для этой работы».

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»