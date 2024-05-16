Вернуть массовое музпросвещение: в Казани прошел концерт «Большая музыка в малые города»

В Казанской консерватории прошел концерт масштабного культурно-образовательного музыкального проекта «Большая музыка в малые города». Его создатель и локомотив президент Фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский уже второй сезон на средства гранта Президента РФ в нескольких регионах страны продвигает идею возрождения массового музыкального просвещения в небольших периферийных городах и населенных пунктах.

Задумка «Большой музыки в малые города» в том, что сначала студенты и преподаватели провинциальных консерваторий отправляются с бесплатными концертами, лекциями и мастер-классами в малые города своего региона, а потом учащиеся музыкальных школ и школ искусств этих городов готовят номера для совместного итогового концерта очередного этапа проекта в консерватории своего региона. В Татарстане в проекте участвовали Буинск, Зеленодольск, Лаишево, Мамадыш и Чистополь.

С начала года состоялось десять выездов делегаций концертных бригад Казанской консерватории в малые города. Задействованы в них были 32 педагога и 32 студента. От музыкальных школ в районах Татарстана участниками 44 мастер-классов стали 233 ученика, около 2 тыс. слушателей побывали на 10 бесплатных концертах и 5 лекциях-беседах.

Президент Фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Проект “Большая музыка в малые города” начался в 2022 году с четырех регионов России – Астрахань, Саратов, Екатеринбург и Башкирия. Потом на один из семестров нам удалось договориться об участии в нем с Правительством Татарстана за счет республики. Это был первый грант, который мы получили, и он длился два семестра – 2022/23 года. Этот пилотный этап проекта показал, что он жизнеспособен, что консерватории с радостью этим занимаются и на местах проект находит большой отклик и поддержку. Тогда мы сформулировали еще один грант и теперь в проекте участие принимают семь регионов [и их центры]: Астрахань, Саратов, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. География стала федеральной – это еще не все регионы России, но это уже большой охват», – пояснил Ямпольский.

Он также рассказал, что за последние 9 дней объехал все города-участники проекта. С большим энтузиазмом, отмечает он, регионы ждут продолжения проекта. Текущий грант рассчитан на три семестра. Отчетные концерты в городах-участниках этой весной прошли по итогам I семестра, еще предстоят осенний семестр 2024 года и весенний семестр 2025 года.

«Я думаю, у нас хватит ума и энергии сделать так, чтобы этот проект перерос в федеральную систему музыкального просветительства», – сказал инициатор проекта.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Концерт в малом зале Казанской консерватории составили 16 музыкальных номеров. Самый маленький участник – ученик 2 класса Детской школы искусств Роман Новиков. На домре он исполнил двухминутное произведение Луизы Батыркаевой «Деревенский праздник». Самым старшим среди юных музыкантов оказался ученик Детской школы искусств имени Софии Губайдулиной Амир Гатин из Чистополя. Он сыграл «Сонатину для тубы» Вальтера Сира.

Свои навыки владения инструментами показали также скрипачи, домристы, гитаристы, пианисты, вокалист и два музыкальных коллектива – Ансамбль скрипачей старших классов Детской музыкальной школы Зеленодольска и вокальный ансамбль Детской школы искусств имени композиторов Яруллиных из Мамадыша.

«Мы рассматриваем проект ”Большая музыка в малые города” как очень доброе нужное, полезное и благородное дело», – подчеркнула проректор по творческой деятельности и связям с общественностью Казанской консерватории Елена Хакимова. Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Мы рассматриваем проект ”Большая музыка в малые города” как очень доброе нужное, полезное и благородное дело. Этот проект объединяет несколько уровней – сам Фонд, музыкальные вузы нашей страны, детские школы искусств и детские музыкальные школы малых городов. Все мы объединены идеей сделать ближе и понятнее населению малых городов мир музыкальной классики – той самой музыкальной классики, которая способна повысить культурный уровень населения, способствовать духовному росту личности и делать много других разных добрых хороших дел», – подчеркнула проректор по творческой деятельности и связям с общественностью Казанской консерватории Елена Хакимова.