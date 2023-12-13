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«Вернусь и открою ветклинику»: срочники из Татарстана отправились служить в элитные полки
Сегодня порядка 35 призывников-срочников из Татарстана отправились служить в Президентский и Преображенский полки.
За время прохождения службы они примут участие во всех высших государственных мероприятиях – церемониалах и военных парадах, встречах и проводах глав иностранных государств и военных делегаций. Также они будут сопровождать первых лиц на церемониях возложения венков к монументам и Вечному огню. Отметим, что с 2010 года около 700 военнослужащих из Татарстана отобрали для прохождения военной службы в этих полках.
Перед убытием для ребят организовали торжественный концерт, напутственные слова им пришли сказать представители духовенства и военнослужащие со стажем.
Одним из первых высказался председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин.
«Главный штаб юнармии расположен как раз в Преображенском полку. Я там часто бываю и буду вас навещать. У меня там есть знакомые командиры рот и батальонов. Спрошу у них: "Как там наши татарстанцы, ну-ка, пойдем, я посмотрю, как они служат". Имейте в виду, буду вас проверять. Как прибудете, вас там встретят, подготовят, организованно встретите Новый год. И дальше начнется служба солдата, я всю жизнь прослужил в войсках. Помните, что командир должен любить солдата, а солдат должен уважать командира. Служите с честью, мы вас ждем», – сказал он.
Также счастливой службы на благо нашей великой Родины солдатам пожелали Равиль хазрат и протоирей Владимир. О грядущей службе «Татар-информу» рассказал один из казанских призывников в президентский полк – Инсаф Мотыгуллин.
«Для меня служба в Президентском полку — это большая ответственность и гордость. В семье все очень рады за меня. Я считаю, что каждый мужчина должен отслужить и отдать долг Родине. Я еще не решил, что буду делать как вернусь, точно буду работать. Я успел получить юридическое образование», – сказал он.
В свою очередь Ахмад Киямов из Чистополя будет служить в Преображенском полку. Он поделился, что после окончания службы хочет открыть ветеринарную клинику.
«Я отучился в медицинском колледже и после него пошел служить Родине. Возможно, после возвращения буду врачом. Я всегда мечтал отучиться на ветеринара и потом открыть ветеринарную клинику. Я буду служить в Преображенском полку, мы проходили дополнительный отбор туда. Было серьезное собеседование с капитаном, проверяли наличие вредных привычек, татуировок и проходили тестирование. Я не боюсь службы, мой брат недавно отслужил, папа служил, не вижу в этом ничего пугающего», – рассказал он.
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