Кадры с отступлением украинских военнослужащих из Авдеевки, снятые одним из солдат ВСУ для TikTok, опубликовал в своем телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

В процессе съемки автор видео сообщает, что численность его подразделения очень сильно сократилась в боях за город. Попавших в кадр солдат, которые уныло бредут по дороге, едва наберется на роту.

«Вернулось нас немного и не все. Не знаю дальше куда», – комментирует видео автор записи.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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