«Вернулись живыми»: боец из Лениногорска рассказал о фронтовой дружбе и спасении товарища

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Участник специальной военной операции Ильдар Рахимов встретился с сотрудниками правоохранительных органов в Лениогорске и рассказал об особенностях службы на передовой, солдатской дружбе и вопросах безопасности молодежи.

«В сентябре 2022 года принял решение о заключении контракта с Минобороны. Родным всей правды говорить не стал. „Уезжаю на границу с Украиной заниматься логистикой и гуманитаркой“, – такую легенду придумал для семьи и уехал», – рассказал Ильдар Рахимов.

15 сентября вместе с коллегами из своего трудового коллектива он вступил в ряды батальона «Барс».

К концу месяца подразделение, где Рахимов служил в должности командира, участвовало в боях на Краснолиманском направлении. «Приняли участие в боевых действиях в Краснолиманском направлении с населенными пунктами Кременная, Новое, Сладкое, Терны… Направлялись в сторону Бахмута. Отбивали лесопосадки от диверсионно-разведывательных групп, бои велись яростные и ожесточенные», – вспоминает боец.

По истечении трехмесячного контракта военные вернулись домой.

«Я был живой и невредимый, чего не скажешь о моих товарищах», – с сожалением отметил он и рассказал о тяжелом бое, который длился 12 с половиной часов. По его словам, во время смены дислокации раненого бойца с позывным Дед предлагали временно оставить и вернуться за ним с эвакуационной бригадой. «Я наотрез отказался. Сказал: „Либо все остаемся и ждем свежие силы, либо тащим „Деда“ на себе“. Около четырехсот метров мы несли раненого „Деда“, уложив его на плащ-палатку. Пробирались в дождь и непролазную грязь сквозь лесопосадку, рискуя жизнями: хруст веток – и по нам начинался обстрел. В ответ мы просто затихали, не отстреливались, чтобы не выдать себя и не подставить под „прилет“ дронов. Добрались и донесли раненого до полевого госпиталя».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

По словам Рахимова, в подобные ситуации подразделение попадало не раз. Многие получили ранения, однако все вернулись домой к своим семьям и на прежние места работы.

После рассказа о службе заместитель начальника полиции Андрей Иваньчин поинтересовался у гостя, на что сегодня стоит обратить особое внимание правоохранительным органам. Рахимов подчеркнул опасность вербовки молодежи через интернет.

«В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска – подростки и молодежь. Вовлекать юных граждан в террористическую деятельность злоумышленникам намного легче, чем зрелого человека».

Он отметил, что вербовщики активно используют психологические методы воздействия, а главным инструментом становятся социальные сети и мессенджеры, где подростки часто публикуют личную информацию и не всегда способны отличить фейковые новости от реальных.

«Уверен, что полиция может повлиять на подростков в плане профилактики терроризма и экстремизма через сочетание законодательных мер, работу с образовательными учреждениями, пропаганду и сотрудничество с общественными организациями», – добавил участник встречи.

Сотрудники полиции поблагодарили Ильдара Рахимова за откровенный разговор и проводили его аплодисментами.