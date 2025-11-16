Вернулись в топ-8. Как «Салавату» удалось уравновесить результат и финансовые ограничения

Еще месяц назад главный аутсайдер Востока «Салават Юлаев» сегодня – уже член восьмерки сильнейших конференции. «ТИ-Спорт» разбирается, как Виктору Козлову удалось переломить ситуацию и почему «Салават» так и не отказался от мышления топ-команды.





Фото: hcsalavat.ru

Уфа вернулась в восьмерку сильнейших. Как это стало возможным?

Еще в середине октября многие болельщики на «Уфа-Арене» в сердцах махнули рукой и оставили все надежды на нынешний сезон. Команда шла на последнем месте Восточной конференции, а в моменте – и в общей таблице КХЛ.

Однако к середине ноября в столице Башкортостана заиграли совсем другие ноты. Команда Виктора Козлова одержала семь побед в последних десяти матчах, а после победы над СКА в среду уфимцы впервые в сезоне запрыгнули в восьмерку сильнейших Восточной конференции, опередив «Барыс» на одно очко и имея игру в запасе. Впрочем, игра будет против действующего чемпиона, «Локомотива», так что фора пока что сомнительная.

Как мы уже писали, переломным моментом этой осени для «Салавата» стала игра с «Ак Барсом» на своей площадке, когда казанцы легко расправились с «Салаватом Юлаевым» (4:1), а Хмелевский забил свою первую шайбу за «Ак Барс». Это был настолько безнадежное зрелище, что наши издание фактически «похоронило» зеленое дерби как главное шоу и продукт КХЛ.

После игры наставник команды Виктор Козлов заверил, что видит, как его команде выбираться из создавшегося кризиса. Он отметил, что будет перестраивать игру под те возможности, которые у него имеются.

«Можно сказать, мы видим свет в конце тоннеля. Мы хотим кое-что поменять, потому что идеи были разные. То, что хоккей, в который мы играли с другими игроками, не совсем подходит именно под наш состав, который у нас сейчас есть, поэтому мы думаем. У нас есть пару идей для того, чтобы мы начали выигрывать матчи», – отметил главный тренер «Салавата Юлаева».

Тогда он еще не знал, что в команду вернется Шелдон Ремпал, который должен добавить мастерства в завершении атак. Теперь у «Салавата Юлаева» собирается вполне приличная канадская пятерка – все по классике «Салавата», всегда делавшего ставку на легионерское звено.

Что важно, в «Салавате» за эти несколько месяцев не успел привиться менталитет середняка или аутсайдера. Игроки по-прежнему мыслят в масштабах больших задач, и довольствоваться малым там все так же не хотят.

Так, например, нападающий уфимской команды после победы над СКА Максим Кузнецов заявил, что восьмерка – это только начало. Дальше команда будет подниматься на привычные для «Салавата Юлаева» места.

«Мы обязаны решать большие задачи и бороться за Кубок Гагарина, а не так, как вы говорите: бороться только за восьмерку, за плей-офф. Дайте нам время, и мы будем в четверке Востока!», - заявил Кузнецов.

Фото: hcsalavat.ru

Что поменял Козлов?

Больших изменений в картинке игры у «Салавата», впрочем, не наблюдается. Да, где-то играют проще, чаще играют от соперника, что выливается в небольшие счета даже в победных встречах. Сложно винить в этом наставника уфимской команды. Заметно упрощенный состав просто не вывозил прежнюю модель игры и приходилось находить другие подходы к матчам с заведомо более сильными командами.

Когда он только заявил, что видит свет в конце тоннеля и знает, как перестроить игру, это не звучало как уверенный план. Вставал вопрос, почему он не перестроил и не упростил схемы с начала сезона, когда команда растеряла целую группу техничных мастеров.

Однако, со временем заявленные намерения воплотились в жизнь. При этом нельзя сказать, что «Салават Юлаев» стал играть в скучный и оборонительный хоккей. Но что еще важнее, после того как в команде стали вакантными роли лидеров команды, значительно чаще стали брать на себя игру молодые хоккеисты.

Так, пока что лучший свой сезон проводил Данил Алалыкин, набравший 10 (4+6) очков в 14 играх. Тот же 23-летний Максим Кузнецов идет с 16 (4+12) очками в группе лучших бомбардиров команды. У 18-летнего Александра Жаровского уже 15 (6+9) очков. По сути, команду тянут хоккеисты, едва перебравшиеся из «Толпара» и легионеры.

Фото: hcsalavat.ru

Во-вторых, Виктор Козлов дал явно всем понять, что верит в тех хоккеистов, которые у него есть, четко отстаивая каждого из хоккеистов на пресс-конференциях. Команда чувствует это и отдается на льду на 101%.

«Салават Юлаев» продолжает распродажу. Не учатся на ошибках?

Впрочем, Уфа по-прежнему продолжает гнуть странную трансферную политику. Хотя казалось, что с возвращением Шелдона Ремпала в «Салавате Юлаеве» усвоили, что тотальная распродажа ни к чему хорошему не приведет.

В начале ноября там решили, что тандем равносильных вратарей выглядит менее предпочтительнее, чем получение финансовой подпитки в непростые времена. Так что там отправили Александра Самонова в ЦСКА. Получили за своего голкипера уфимцы всего лишь 10 миллионов рублей, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, у Самонова заканчивается контракт, и он сам уже изъявлял желание попробовать себя где-то еще. Во-вторых, «Салават Юлаев» и ЦСКА связывают особенные трансферные взаимоотношения, поскольку они имеют спонсоров из одной структуры. При этом «армейцы» в этих взаимоотношениях никогда не бывают в роли проигравших.

Вряд ли Виктор Козлов доволен, что в руководстве «Салавата Юлаева» решили получить хоть какие-то деньги, ослабив вратарскую линию.

Фото: hcsalavat.ru

Но деваться ему некуда, остается полагаться на молодого Семена Вязового, который сумел выстрелить в прошлом плей-офф. На короткой дистанции он выдал классные спасения и даже подумывал перебраться за океан. Но получив новый контракт и на длинной дистанции регулярного чемпионата 22-летний голкипер поначалу растерял запал. Сейчас он возвращает себе былую уверенность, подтянув цифры: у него 93.1% отраженных бросков и 7 побед в четырнадцати проведенных играх.

Однако, если у него по соседству не будет конкурентоспособного и более опытного визави, то мотивация расти может подкоситься. В Уфе полагаются на обратный эффект и верят, что если Вязовой получит полное доверие и постоянную игровую практику, то быстрее вырастет в топ-вратаря КХЛ, а к плей-офф наберется необходимого опыта.

Только сезон покажет, насколько руководству «Салавата Юлаева» удалось выдержать баланс между желанием подзаработать и расплатиться с долгами, и не потерять сильно в результатах. На данный момент выглядит так, будто этот баланс был наконец-то найден.