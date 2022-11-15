Вернул еврокубки, вылетел из РПЛ и воевал с судьями: чем запомнился Слуцкий в «Рубине»

Новость об уходе Леонида Слуцкого из «Рубина» застала врасплох абсолютно всех. Предпосылок хватало, но никаких слухов о решении не было. Никто не ожидал столь резкого поворота за два тура до зимнего перерыва. Почему наставник ушел прямо сейчас, чем запомнился и кто такой его сменщик Юрий Уткульбаев – в материале «ТИ-Спорт».

Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие Фото: rubin-kazan.ru

Слуцкий покидает «Рубин». Окончательно и официально

«Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий принял решение покинуть свой пост, который он занимал с декабря 2019 года. Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба», – объявила сегодня пресс-служба клуба.

Предпосылок для того, чтобы Слуцкий покинул «Рубин» в течение 2022-го года, было достаточно. У казанцев был тяжелый момент в весенней части прошлого сезона, когда ушли иностранцы, команда проигрывала всем подряд и все валилось из рук. Еще тяжелее было, когда «Рубин» уступил в последнем, 30-м туре «Уфе» и вылетел в Первую лигу.

Первый пик ненависти со стороны болельщиков пришелся на вылет «Рубина» из РПЛ. Уже тогда многие не поняли решения гендиректора клуба Рустема Сайманова оставить провалившегося тренера сезон в Первой лиге. В которой специалист никогда толком не работал. В итоге второй пик ненависти к тренеру пришелся на старт сезона 2022/23, когда команда не могла найти свою игру и вылетела из Кубка России.

«Как прокомментирую петицию болельщиков и баннеры с призывом уволить меня с поста тренера «Рубина»? Я недаром столько лет наращивал вес, поэтому я спокойно любое давление такого рода выдерживаю», – с шуткой заявлял Слуцкий после вылета «Рубин» из Кубка России.

Шутки кончились.

После игры с «Енисеем» на пресс-конференции Олег Веретенников заявлял, что клуб всеми силами будет оспаривать удаление и дисквалификацию Слуцкого Фото: rubin-kazan.ru

Почему именно сейчас?

До зимнего перерыва остается еще два матча, с «Уфой» и «Нефтехимиком». В последней игре с «Енисеем» Слуцкий в очередной раз поругался с арбитрами, за что получил красную карточку и одноматчевую дисквалификацию.

После игры сам тренер ушел в подтрибунное помещение, а на пресс-конференцию отправил помощника Олега Веретенникова. Тот заявлял, что клуб всеми силами будет оспаривать удаление и дисквалификацию Слуцкого. Уже не придется.

Примечательно, что после игры сам Леонид Викторович больше не сказал ни слова. Это был лишь второй раз, когда он проигнорировал общение с журналистами. Первый случился сразу после вылета «Рубина» в Первую лигу. По-видимому, уже после «Енисея» тренер все для себя принял и решил, что оставаться в роли главного тренера на два матча перед перерывом с учетом дисквалификации уже не имеет смысла.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го года. Тогда приглашение одного из сильнейших российских тренеров современности казалось отличным ходом боссов «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

Чем запомнится эпоха Леонида Слуцкого в Казани

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019-го года. Тогда приглашение одного из сильнейших российских тренеров современности казалось отличным ходом боссов «Рубина», особенно на фоне того, что клуб находился в подвешенном состоянии, а команда болталась в зоне вылета. В свой первый же сезон специалист справился с поставленной задачей и сумел сохранить прописку в элите. На второй сезон команда вышла в долгожданные еврокубки, но поддержать планку на столь же высоком уровне не смогла.

Три победы в трех матчах, первое место на старте чемпионате. Третий сезон многие называли для Слуцкого решающим. Пиковый «Рубин» с Хвичей Кварацхелией, Джордже Деспотовичем, Хваном Ин Бомом, Юрием Дюпиным усилился Дрейером и Хакшабановичем и был обязан претендовать на большее, чем четвертое место.

Однако этого не произошло. Причем начали сезон казанцы за упокой – бесцветным поражением в квалификации Лиги Европы от польского «Ракува». В двухматчевом противостоянии «Рубин» не забил ни одного гола. Концовка сезона выдалась и вовсе шокирующей: вылет из РПЛ. Такой конфуз случился с некогда чемпионом России впервые в истории.

Решение руководства клуба назначить Юрия Уткульбаева главным тренером выглядит абсолютно логичным Фото: rubin-kazan.ru

Шанс для Юрия Уткульбаева

В оставшихся до зимнего перерыва мачтах «Рубин» будет тренировать Юрий Уткульбаев. Решение руководства клуба назначить специалиста исполняющим обязанности главного тренера выглядит абсолютно логичным.

В 2022 года казанцам предстоит провести две игры – с «Уфой» (20 ноября) в гостях и с «Нефтехимиком» (27 ноября) в Казани. Юрий Анварович давно работает в «Рубине», и его знают футболисты.

Очень важно, что Уткульбаев «голодный» до тренерского признания специалист. Сегодня он получил шанс, к которому шел всю свою тренерскую карьеру. Если он добьется побед в непростых и принципиальных матчах в Башкирии и в татарском дерби с «Нефтехимиком», то логичным шагом для Рустема Сайманова станет продление сотрудничества до конца сезона. На кону для Уткульбаева в среднесрочной перспективе – тренерский дебют в РПЛ.

В тренерской карьере Уткульбаев запомнился по работе в «Нефтехимике», где он работал с 2016 по 2020 год Фото: fcnh.ru

Коренной казанец, вратарь «Рубина» и перспективный тренер

Юрий Анварович – коренной казанец и заметный футболист в истории «Рубина». С 1995 по 1997 год он был основным вратарем команды, сыграв за нее 78 матчей. Также выступал за «Торпедо» (Миасс) (1989-1991), «Нефтехимик» (Нижнекамск) (1992-1993), «Иртыш» (Тобольск) (1994), «Рубин-2» (Казань) (1998-1999) и МФК «Приволжанин» (Казань) (1999-2001).

В тренерской карьере Уткульбаев запомнился по работе в «Нефтехимике», где он работал с 2016 по 2020 год. Именно этот специалист сначала вывел нижнекамский клуб из пучин второго дивизиона и занял рекордное пятое место с командой в ФНЛ в сезоне 2019/2020.

На самом деле, Уткульбаев давно заслужил свой шанс в «Рубине», которому он также отдал в качестве тренера системы клуба. С 2003 по 2011 год, а также в сезоне 2014/2015 он был старшим тренером дубля команды.

Под его руководством казанская «молодежка» завоевала Кубок Содружества, в 2015 году – бронзовые медали Молодежного первенства, в 2016 году (тренировал первую половину чемпионата) – серебряные медали.

До своего нынешнего назначения Уткульбаев занимал в «Рубине» пост директора Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки клуба.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru