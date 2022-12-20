«Верность присяге и долгу»: Песошин поздравил с праздником сотрудников госбезопасности

Органы безопасности всегда были важнейшей частью системы государственного управления. Защита национальных интересов и безопасность страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, сохранение стабильности в обществе являются для них священным долгом и почетной обязанностью. Об этом заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, поздравляя сотрудников и ветеранов органов безопасности России с профессиональным праздником.

«Уверен, что сотрудники органов безопасности Российской Федерации, воспитанные на лучших примерах героического прошлого, будут и впредь приумножать заложенные предыдущими поколениями традиции, сохраняя верность присяге и служебному долгу.

Особая благодарность и глубокое уважение – ветеранам органов безопасности. Своим примером служения Отечеству вы вносите огромный вклад в становление молодых сотрудников, передаете им богатый опыт, оказываете всемерную поддержку семьям погибших. Выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженную службу.

Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с новыми ответственными задачами во имя обеспечения безопасности нашей страны.

От всей души желаю ярких достижений и новых успехов в служении на благо Отечества. Крепкого здоровья, благополучия и мира вам и вашим близким», – говорится в тексте поздравления.

Напомним, что с профессиональным праздником сотрудников спецслужб поздравил и Президент России Владимир Путин. Он поблагодарил их за мужество и профессионализм и отметил, что в их помощи нуждаются жители новых регионов страны, в которых сложилась очень сложная обстановка.