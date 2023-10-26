«Верность, благородство, дисциплина»: 50 курсантов в Нижнекамске произнесли клятву кадета

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Сегодня 50 воспитанников татарстанского кадетского корпуса имени Гани Сафиуллина произнесли клятву кадета у монумента Победы в Нижнекамске. Церемония состоялась с соблюдением всех военных традиций. Кто-то с дрожью в голосе, кто-то уверенно и спокойно — клятву каждый произносит по-разному, но для каждого этот день особенный.

Ребята клянутся быть честными и справедливыми, хорошо учиться и упорно приобретать новые знания и, конечно, гордо носить почетное звание кадета.

Поддержать ребят и поздравить их с этим знаменательным днем пришли родители, бабушки, дедушки и почетные гости. С напутствием к молодым людям обратился мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

«Принятие клятвы кадета — это приобщение к великим традициям воинской славы нашей страны. Верность Родине, благородство, дисциплина — это не просто слова, это для вас главные принципы жизни. И это особенно важно сейчас, когда нашей стране так нужны настоящие защитники, патриоты. Гордо и с честью носите звание кадета», — сказал градоначальник.

Мероприятие торжественное и грустное одновременно, ведь у ребят сегодня заканчивается детство и начинаются кадетские будни. На этом сделал акцент в своем выступлении военный комиссар Нижнекамска Газинур Ситдиков.

«С сегодняшнего дня вы должны быть дисциплинированными, стремиться к знаниям, учиться защищать Отечество», — отметил военком.

Еще одна традиция, без которой не обходится ни одна присяга, — это прохождение торжественным маршем. Затем состоялось возложение цветов. Кадеты почтили память павших героев.