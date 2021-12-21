Вернисаж заслуженного художника России Григория Эйдинова представит юбилейные «Монологи»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля 22 декабря состоится вернисаж юбилейной выставки «Монологи» заслуженного художника России Григория Эйдинова. В этот день художник отметит свое 75-летие. Попасть на мероприятие можно будет по приглашениям Музея ИЗО РТ, общедоступной выставка станет с 23 декабря.

На выставке, как рассказал Григорий Эйдинов корреспонденту ИА «Татар-информ», будет около 120 работ. Причем треть из них прежде, на предыдущих юбилейных выставках, не выставлялись – они написаны за последние пять лет.

«И впервые, наверное, впервые вообще на выставке в Татарстане будет представлена еврейская тема. Часть этих работ – еврейская серия, прежде за такую тему у нас никто не брался. Никто не изображал еврейские праздники, пословицы... Еще одна серия – Хакасия, где я был на пленэре. Это, конечно, горные пейзажи. Или, например, серия “Шоссейка” – районы улицы Шоссейной в Кировском районе Казани, где прошло мое детство и находится моя мастерская. В этой серии я отразил сценки из прошлого, пейзажи того, чего уже нет. Другие работы можно назвать ретроспективой творческого пути. Это турецкая серия, нефтяная, серия детских книг (оформителем которых был Эйдинов – прим. Т-и)», – анонсировал автор экспозицию к своему юбилею.

Григорий Эйдинов – автор множества этюдов и картин, участник международных пленэров, творческих лабораторий, симпозиумов, групповых и персональных выставок. Две его работы, карандашные портреты натурщиков, выполненные в середине 60-х годов прошлого века во время учебы, входят в золотой фонд художественного образования России. У художника много профессиональных наград и достижений, в их числе международная премия «ТЮРКСОЙ» 2015 года. Эйдинов, к слову, единственный в России художник, удостоенный этой награды, а картины, созданные им для этой премии в районе Турции Каппадокия, остались по просьбе мэра города Аксарай в местном музее. Так что на выставке к своему 75-летию художник представит копии собственных произведений этой серии.

Картины художника есть также в фондах Музея ИЗО РТ, музеях Елабуги, Кирова, Касимова, в турецких городах Чанаккале и Анкара.

Выставка «Монологи» в галерее «Хазинэ» будет работать до 23 января.