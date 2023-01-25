Вернисаж скульптур «русского сына татарского народа» Анатолия Сысоева начнет год «Хазинэ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 26 января откроется выставка художника-резчика по дереву Анатолия Сысоева. «Русский сын татарского народа», как сам себя называет мастер-отшельник, осознанно не состоящий в профессиональных союзах художников, представит более 40 лет своей творческой деятельности в нескольких залах первого этажа галереи.

«Инициатор выставки — сам Анатолий Сысоев. Ему далеко за 80, а энергии — хоть отбавляй. Причем пять лет назад мы уже выставляли его произведения в „Хазинэ”, но тогда был лишь один зал. Сейчас выставка более масштабная, и этого добивался сам художник», — рассказала «Татар-информу» искусствовед, главный научный сотрудник и советник директора Музея ИЗО РТ по национальному искусству Дина Ахметова.

Анатолий Сысоев и его произведения на выставке 2018 года. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» / архив

Скульптура в различных материалах (дерево, металл, камень) — ведущая составляющая творчества художника. Свои изваяния Анатолий Сысоев декорирует дополнительно с помощью разноцветного тонирования, в том числе художественного патинирования, что придает им особую живописность. Но в последние годы мастер перешел к живописи — яркой, наполненной цветовыми контрастами. Выставка «На краю, с надеждой…» продемонстрирует произведения Сысоева, созданные им с 1970-х годов буквально до наших дней — некоторые экспонаты изготовлены в наступившем 2023 году.

С Казанью художник связан с 1957 года, а родился в 1936 году в Московской области Кунцевского района, в совхозе Горки-II, в многодетной рабочей семье. Рисовать и интересоваться искусством во всех его видах (музыкой, литературой, театром, художественным творчеством) начал с ранних лет. В 1952 году поступил в Московское художественно-промышленное училище имени Калинина, окончив его, работал в метростроевских мастерских. Например, вместе с товарищами оформлял станцию метро «Комсомольская».

Выставка Анатолия Сысоева, «Хазинэ», 2018 год. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» / архив

В Казани Сысоев работал на разных предприятиях художником-оформителем, дизайнером, проектировщиком, но всегда находил время творить и для души. И если в начале творческого пути художник работал в мелкой скульптурной пластике из дерева, рога и кости, то во второй половине 1960-х стал создавать настенные резные панно и тарелки.

Выставка произведений Анатолия Сысоева «На краю, с надеждой…» будет принимать посетителей в «Хазинэ» до 26 февраля.