Вернисаж скульптора-ювелира из Перми Альфиза Сабирова дополнил перформанс Нурбека Батуллы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась выставка «Тау», экспонатами которой стали скульптуры, ювелирные изделия, а также ковры и фотопроизведения Альфиза Сабирова.

Художник из Перми еще в 2017 году стал обладателем премии Министерства культуры Татарстана имени Баки Урманче и известен далеко за пределами России. Специализируясь на литье из бронзы, он сотрудничает не только с отечественными, но и с французскими и китайскими литейными мастерскими. А также, например, стал автором дизайнерских решений для брендов Louis Vuitton, Lexus, Caparol.

В витринах галереи представлены перстни диковинных форм – с огромным перстнем или неошлифованным камнем, похожим не то на птицу, не то на пик горы, небольшие скульптуры – патинированные из бронзы или из пластической массы. А также ковры с фрагментами из дерева или металла, эскизы скульптур и несколько фотосерий. В одной из них художник рассказывает, как даже в самолете придумывает и тут же лепит макеты своих будущих изваяний. Другая представляет жизненный путь по странам и городам мальчика с мечом – скульптуры, с которой явно себя ассоциирует Альфиз Сабиров.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Персональную выставку «Тау» Сабиров посвятил восхождению каждого человека на свою условную персональную гору.

«Основным в этой небольшой истории под названием «Тау» было показать некую мифическую историю, своеобразную легенду, где герой (юный мальчик, сильный воин или еще кто-то) продолжает свой путь, который он когда-то начал. Продолжает, несмотря ни на что. Хотелось отобразить все наше стремление подняться на своих крыльях, мечты, желания… Вся выставка – как путь этого героя с ощущениями, какая крутая и огромная гора, куда только еще предстоит забраться. Мы хотели воссоздать ощущение тяжелого пути, который должен пройти каждый человек, поскольку если в жизни нет тяжелого, не будет и легкого. Желаю всем нам, чтобы нас окружала легкость, хотя впереди предстоит подъем на эту самую гору», – сказал Альфиз Сабиров.

Некоторые казанцы могут помнить работы Альфиза Сабирова. Они были представлены, например, в 2013 году на всероссийской выставке «Большая Волга». А в 2019 году проходила его персональная выставка «Аю бала» в Казанском Кремле, в галерее «Хазинэ».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Была феноменальная выставка «Аю Бала», когда восторг у посетителей был просто бесконечный. Сегодня я впервые увидела его ювелирное искусство. Это работы, конечно, мирового уровня. То, что художник из Перми, видно по [его обращению в своих скульптурах] к знаменитым артефактам пермского края – звериным артефактам. Ваши произведения не только очаровывают – они создают сердечное спокойствие, что нам очень нужно сегодня», – сказала директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Вовсе не кичем, а настоящим тонким искусством назвал работы Альфиза Сабирова Ильгизар Самакаев. Он отметил, что художник сумел внести «свою цветовую нотку» в скульптуру.

«Я раньше не был знаком с искусством Альфиза. Оно напомнило мне Древнюю Грецию, как экспонаты в Пушкинском музее. У него цвет начинает играть, создавая ощущение древнего, интересного, но и в то же время это современно», – сказал председатель Творческого союза художников России в Татарстане, заслуженному деятелю искусств Татарстана, почетному члену Российской Академии художеств Ильгизар Самакаев.

Завершил церемонию открытия выставки 13-минутный перформанс известного танцовщика-хореографа, лауреата 2018 года Российской театральной премии «Золотая маска» Нурбека Батуллы.

Выставка Альфиза Сабирова «Тау» будет принимать посетителей до 5 октября включительно.