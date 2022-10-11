Вернисаж скетчей «12 миров одного года» в Музее Горького и Шаляпина дополнит перформанс

В Музее Горького и Шаляпина в Казани 13 октября откроется выставка акварельного скетча «12 миров одного года» художницы, рожденной на Камчатке, Аси Беляевой. Дополнением вернисажа станет перформанс комьюнити-театра из Москвы «Это – мы», одним из актеров которого предстанет сама художница. Труппа представит спектакль «Это мы в Казани», сотворцами которого смогут стать первые посетители выставки.

«Про Асю Беляеву нам рассказала известный казанский поэт и переводчик, одно время председатель казанского литобъединения Алена Каримова, которая переехала в Москву, но с которой наш музей до сих пор дружит. Нам очень понравились работы Аси, к тому же она, как говорит Алена, неплохой поэт. У нее очень позитивное творчество – сами работы (скетчи) небольшие, но они их привезут на выставку в виде постеров большего размера», – рассказала «Татар-информу» заведующая Музеем Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

Ассоциативно названию, выставка представит 12 работ Аси Беляевой – 12 фантастических миров-месяцев года, где оказываются герои-путешественники. Зрителям представится возможность домыслить необычные акварельные истории и, возможно, попытаться самим начать творческий поиск в технике акварельного скетчинга.

Выставка будет работать до 25 октября, увидеть ее можно будет, в том числе и по «Пушкинской карте».