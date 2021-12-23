Вернисаж человека-планеты Григория Эйдинова: «Завтра же в мастерскую — ждут новые холсты»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась юбилейная выставка Григория Эйдинова «Монологи».

Поздравления с вернисажем заслуженный художник России и заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии имени Баки Урманче, премии республиканского медиасообщества «Хрустальное перо» в номинации «Дизайн издания» и единственный в России обладатель международной премии «ТЮРКСОЙ» принимал ровно в день своего 75-летия.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В нескольких залах галереи представлено около 120 работ — живопись, графику, рисунки, созданные для оформления книжных изданий, — здесь и ретроспектива творческой биографии, и совсем свежие картины только что из-под кисти, которые еще никогда и нигде не выставлялись. Юбиляр поделился, что развешивая работы, он и сотрудники Музея ИЗО РТ прошли больше 10 километров из конца в конец галереи.

Впервые в республике, как отметил сам Григорий Эйдинов, художником отражена еврейская тема, причем в целой серии работ. С них начинается выставка. Присутствовавший на открытии главный раввин Казани и РТ Ицхак Горелик отметил, что создания Григория Эйдинова очень близки ему лично, поскольку отец священнослужителя тоже художник. Отдельной частью выставки стали графические работы с иллюстрациями еврейских пословиц. Например, «Можно поседеть, а старым не быть» — пожилая пара мчится на самокатах в сопровождении шустрых ласточек. Или «Лысый не боится драться с женой» — женщина со скалкой в руке, вокруг сыпятся кастрюли и цветочные горшки, а под ногами мужчины удирает из эпицентра скандала кот.

Посетители также увидят серию пейзажей из путешествия по Хакасии, Турции, Касимову, зарисовки с пленэров в Свияжске, Чистополе, яркие, легкие, добрые фантазийно-сказочные картины с рыжим котом и парящими рыбами, любвеобильным львом, один глаз которого зеленый, а другой голубой, а также умилительные иллюстрации для детских книг и картины, созданные в неопределенно-давящем настроении апреля 2020 года, когда был объявлен локдаун из-за пандемии коронавируса.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Григорий Львович — личность. Причем личность вселенского масштаба. Мы его знаем не только по вкладу в изобразительное искусство, но по вкладу в культуру в целом и в людей. Мы знаем, что помимо того, что вы замечательный мастер графики, вы на сегодняшний день в Республике Татарстан самый яркий представитель этого направления. Все мы помним проект цикла работ в Стамбуле, который всколыхнул направление графики и живописи. Все мы вас знаем как автора более тысячи изданий. Я уверенно могу сказать, что за последние 15 лет все издания, каталоги художников, каждый второй или каждый третий, не прошли без вашего участия. Ваш вклад в качестве главного художника журнала „Казань“ <...> Кроме того, я знаю вас больше 15 лет, это немного, но знаю как человека высокопорядочного, человека который говорит и делает. В творческой среде, согласитесь, бывает говорят, а делают когда-нибудь потом. Если вам проект неинтересен, вы об этом сразу прямо говорите. Желаю вам неиссякаемой энергии, здоровья и не сомневаюсь, что еще множество творческих проектов в вашем исполнении мы увидим», — сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Издательство «Заман», с которым Григорий Эйдинов также сотрудничает, преподнесло юбиляру сюрприз — книгу-каталог «Эйдинов. Бесконечное путешествие». Ведущий художник РТ, лауреат премии Баки Урманче Фарида Хасьянова напомнила, что именинник пришел в Татарское книжное издательство в 70-е годы, и «уже в ту пору каждая книга, иллюстрированная Григорием Эйдиновым, получала дипломы, причем дипломы СССР».

«Он нес перемены, перезагрузил издательство полностью. Хотя тогда не было еще офсетной печати, она появилась в республике где-то в 1985 году», — подчеркнула Хасьянова.

Любовь к каждому уголку Казани наполняет картины Эйдинова, отметила директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева. В то же время она отметила прикосновение к каждой теме как к поэзии — как, например, ода нефти в одном из циклов работ.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«По тебе я сверяю свои мнения о тех или иных событиях в нашей среде. Для меня всегда важно твое мнение. Оно всегда не порывистое, а взвешенное, умное, доброе. Ты человек-планета. Думаю, придет время, и Григорий Львович станет человеком Казани, вы знаете, есть такая книга. Но в то же время ты современен абсолютно. Открытие этой выставки — это праздник перед Новым годом», — подчеркнула Нургалеева.

Сам юбиляр назвал себя всеядным существом, поскольку всегда в той среде, где оказывался, находил для себя «столько интересного необычного, двигательного для творчества». Вероятно потому, что своим идеалом Григорий Эйдинов видит многосторонне увлеченных художников эпохи Возрождения и начала XIX века.

«Мне приходилось заниматься и ювелирным делом, и монументальным (уже 50 лет стоит одна моя монументальная работа в) Казани, преподавал — словом, от скуки на все руки. И не все было интересно. Я бы не хотел считать эту выставку итоговой. Я всегда считаю, что юбилейные выставки — этапные. Жизнь продолжается, и мне хотелось бы в нашем же составе встретиться на следующей юбилейной выставке. Для этого завтра же пойду в мастерскую, там уже ждут натянутые холсты», — пообещал Эйдинов.

С сегодняшнего дня и до 23 января выставка доступна в галерее «Хазинэ» для посетителей.