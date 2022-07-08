«Вернемся вместе»: как «Рубин» начал проводить работу над ошибками с болельщиками
«Рубин» провел впечатляющую встречу с болельщиками на фоне серьезных претензий фанатов клуба по итогам прошлого сезона. Что это было? Разовая акция, или новый тренд клуба — в репортаже спортивной редакции «Татар-информа».
«Рубин» обещал и пытается стать ближе к фанатам
Новый сезон «Рубин» открыл встречей со своими болельщиками. Клуб запустил интересную акцию «Вернемся вместе», которая подразумевает скидки на абонементы, а также много активностей футболистов со своими фанатами.
А ведь так было не всегда. Свои же болельщики часто укоряли клуб за слабую работу с болельщиками. Собственно, на пресс-конференции Рустема Сайманова по итогам сезона представители фан-клуба «Рубина» высказали боссу клуба свои претензии, и гендиректор обещал принять меры. Как мы понимаем, вчерашнее мероприятие и стало первой ласточкой в ряду этих мер.
Накануне в «Корстон» мог придти любой желающий и провести время с командой. В зале ожидания гостей ждало много футбольных активностей. И что ценно, в этом принимали участие и сами футболисты «Рубина». Например, можно было запросто «сгонять» в FIFA 22 с Солтмурадом Бакаевым, посоревноваться в настольный футбол с новичком команды Александром Мартыновичем, а после поиграть в аэрохоккей с Артемом Поповым.
Как Лисакович получил отрицательную реакцию на неправильный ответ
Само мероприятие началось с представления новичков команды: Артема Попова, Дмитрия Кабутова, Валерия Чуперки, Олега Иванова, Александра Зотова, Камиля Муллина, Александра Мартыновича и Джоэля Фамейе. После приветственных слов от новоиспеченных членов «рубинового» коллектива началась импровизированная пресс-конференция, где болельщики задавали вопросы и обменивались шутками с главным тренером Леонидом Слуцким. Невооруженным взглядом было видно, что фанаты были рады долгожданной возможности пообщаться со своими кумирами.
Правда, момент негодования тоже был, когда один болельщик спросил Виталия Лисаковича о том злополучном пенальти в последнем туре РПЛ, который и отправил казанцев в Первую лигу. На вопрос, как ему спалось, Лисакович заверил, что спал хорошо и ничего плохого в этом не видит. Ответ аудиторию не устроил, и Лисаковичу достался гул от фанатов. Мероприятие закончилось большой автограф-сессией с новичками «Рубина» и Леонидом Слуцким.
Что мешало работать так с болельщиками раньше?
Очень странно, что первое мероприятие с фанатами такого масштаба прошло только после вылета «Рубина» в Первую лигу. Год назад команда заняла 4 место в РПЛ и готовилась к отбору в Лигу конференций, но особой коммуникации с поклонниками не было.
PR-служба «Рубина» в основном работала на внешнюю аудиторию, а не на своих болельщиков. Красочные ролики в YouTube создавали видимость чуть ли не народной команды. Но это работало на аудиторию, не имеющую особого отношения к самому «Рубину». Поклонников же команды на стадионе в дни игр ждали холодная выпечка с чаем из огромного чана. «Рубин» до сих пор не мог перенести на «Ак Барс Арену» – даже свой фан шоп. Хватало и других претензий.
Леонид Слуцкий на встрече с болельщиками отметил, что команде сильно досталось за все эти музыкальные шедевры в YouTube и пока производство похожего контента остановлено. Зато людям обещали наконец-то предоставить комфортные условия для похода на стадион. Жаль, что додумались до такого в предверии матчей с «Родиной» и «КАМАЗом», а не со «Спартаком» и ЦСКА где посещаемость априори могла быть больше. Но лучше поздно, чем никогда.
Встреча с болельщиками в ГТРК «Корстон» - начало новой главы команды?
Хочется верить, что в «Рубине» наконец-то поняли, что главный актив любой футбольной команды - их болельщики. Не важно как команда играет, но если фанатам на стадионе не рады, то их у клуба будет все меньше.
Теперь казанцы начали не только работать с фанатами, которые уже есть у «рубиновых», но и принялись привлекать молодых поклонников по всей стране созданием собственной медийной команды.
Если «Рубин» не остановится на достигнутом, а начнет улучшать «match day», продолжит сближение команды с болельщиками, то столица Татарстана может стать очень привлекательным местом для нейтрального поклонника футбола.
Никита Давыденков