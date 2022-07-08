«Вернемся вместе»: как «Рубин» начал проводить работу над ошибками с болельщиками

«Рубин» провел впечатляющую встречу с болельщиками на фоне серьезных претензий фанатов клуба по итогам прошлого сезона. Что это было? Разовая акция, или новый тренд клуба — в репортаже спортивной редакции «Татар-информа».

«Рубин» обещал и пытается стать ближе к фанатам

«Рубин» хочет стать ближе к фанатам. Вчерашнее мероприятие и стало первой ласточкой в ряду этих мер Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый сезон «Рубин» открыл встречей со своими болельщиками. Клуб запустил интересную акцию «Вернемся вместе», которая подразумевает скидки на абонементы, а также много активностей футболистов со своими фанатами.

А ведь так было не всегда. Свои же болельщики часто укоряли клуб за слабую работу с болельщиками. Собственно, на пресс-конференции Рустема Сайманова по итогам сезона представители фан-клуба «Рубина» высказали боссу клуба свои претензии, и гендиректор обещал принять меры. Как мы понимаем, вчерашнее мероприятие и стало первой ласточкой в ряду этих мер.

Можно было запросто «сгонять» в FIFA 22 с Солтмурадом Бакаевым. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Накануне в «Корстон» мог придти любой желающий и провести время с командой. В зале ожидания гостей ждало много футбольных активностей. И что ценно, в этом принимали участие и сами футболисты «Рубина». Например, можно было запросто «сгонять» в FIFA 22 с Солтмурадом Бакаевым, посоревноваться в настольный футбол с новичком команды Александром Мартыновичем, а после поиграть в аэрохоккей с Артемом Поповым.

Как Лисакович получил отрицательную реакцию на неправильный ответ

Само мероприятие началось с представления новичков команды: Артема Попова, Дмитрия Кабутова, Валерия Чуперки, Олега Иванова, Александра Зотова, Камиля Муллина, Александра Мартыновича и Джоэля Фамейе. После приветственных слов от новоиспеченных членов «рубинового» коллектива началась импровизированная пресс-конференция, где болельщики задавали вопросы и обменивались шутками с главным тренером Леонидом Слуцким. Невооруженным взглядом было видно, что фанаты были рады долгожданной возможности пообщаться со своими кумирами.

Невооруженным взглядом было видно, что фанаты были рады долгожданной возможности пообщаться со своими кумирами. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Правда, момент негодования тоже был, когда один болельщик спросил Виталия Лисаковича о том злополучном пенальти в последнем туре РПЛ, который и отправил казанцев в Первую лигу. На вопрос, как ему спалось, Лисакович заверил, что спал хорошо и ничего плохого в этом не видит. Ответ аудиторию не устроил, и Лисаковичу достался гул от фанатов. Мероприятие закончилось большой автограф-сессией с новичками «Рубина» и Леонидом Слуцким.

Что мешало работать так с болельщиками раньше?

Очень странно, что первое мероприятие с фанатами такого масштаба прошло только после вылета «Рубина» в Первую лигу. Год назад команда заняла 4 место в РПЛ и готовилась к отбору в Лигу конференций, но особой коммуникации с поклонниками не было.

PR-служба «Рубина» в основном работала на внешнюю аудиторию, а не на своих болельщиков. Красочные ролики в YouTube создавали видимость чуть ли не народной команды. Но это работало на аудиторию, не имеющую особого отношения к самому «Рубину». Поклонников же команды на стадионе в дни игр ждали холодная выпечка с чаем из огромного чана. «Рубин» до сих пор не мог перенести на «Ак Барс Арену» – даже свой фан шоп. Хватало и других претензий.

Леонид Слуцкий на встрече с болельщиками отметил, что команде сильно досталось за все эти музыкальные шедевры в YouTube и пока производство похожего контента остановлено. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Леонид Слуцкий на встрече с болельщиками отметил, что команде сильно досталось за все эти музыкальные шедевры в YouTube и пока производство похожего контента остановлено. Зато людям обещали наконец-то предоставить комфортные условия для похода на стадион. Жаль, что додумались до такого в предверии матчей с «Родиной» и «КАМАЗом», а не со «Спартаком» и ЦСКА где посещаемость априори могла быть больше. Но лучше поздно, чем никогда.

Встреча с болельщиками в ГТРК «Корстон» - начало новой главы команды?

Хочется верить, что в «Рубине» наконец-то поняли, что главный актив любой футбольной команды - их болельщики. Не важно как команда играет, но если фанатам на стадионе не рады, то их у клуба будет все меньше.

Теперь казанцы начали не только работать с фанатами, которые уже есть у «рубиновых», но и принялись привлекать молодых поклонников по всей стране созданием собственной медийной команды.

Теперь казанцы начали не только работать с фанатами, но и принялись привлекать молодых поклоннико Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если «Рубин» не остановится на достигнутом, а начнет улучшать «match day», продолжит сближение команды с болельщиками, то столица Татарстана может стать очень привлекательным местом для нейтрального поклонника футбола.

Никита Давыденков