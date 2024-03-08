«Верим и ждем»: супруга бойца СВО рассказала, как переживает разлуку с мужем

Фото из личного архива бойца

Супруга военнослужащего Людмила Хакимуллина из Мамадышского района Татарстана рассказала, как она с тремя детьми помогает бойцам и переживает разлуку с мужем Ильдусом, который сейчас находится на передовой.

Людмила и Ильдус Хакимуллины вместе 10 лет. Мужчина родом из Мамадыша, а Людмила родилась и выросла на Севере. Девушка часто приезжала в Мамадыш в гости к родственникам отца, тогда и познакомилась с будущим супругом. В зоне СВО Ильдус служит в мотострелковом батальоне.

В семье Хакимуллинных три дочери: Кире — 9 лет, Алсу — 7, Илларие — 9 месяцев. До декретного отпуска Людмила работала в «Олимпе» медсестрой. Сейчас все силы и всю себя женщина отдает детям, являясь и мамой, и папой в одном лице.

Муж был мобилизован 26 сентября 2022 года. За плечами имел боевой опыт — с 2007 по 2009 год служил на Кавказе.

«Поэтому опытного бойца на фронт забрали одним из первых. За 1,5 года в отпуск он приезжал два раза. На связь в феврале пока не выходил, а значит — отправился на очередное задание. Очень переживаем», — рассказывает Людмила.

Посылки мужу в зону СВО первое время женщина отправляла через гуманитарный центр при храме села Куюки, последние два раза — через мамадышских волонтеров. В посылке всё необходимое: одежда, средства гигиены.

«Как-то нужны были деньги на закупку стройматериалов, ведь они там сами себе строят блиндажи. Отправила с карты. Очень помогают ребята с работы мужа (до мобилизации трудился он на заводе СЭЗ «Алабуга»), они скинулись и купили ему тепловизор, а во время учений приобрели для него форму, обувь, спальник и другие вещи», — рассказывает женщина.

«Жизнь после мобилизации разделилась на „до“ и „после“. Сложно и тяжело осознавать, что твой родной человек каждый день подвергается опасности. Дети скучают сильно, когда разговаривают по видеосвязи, стараются успеть поделиться новостями, рассказывают про учебу, детский сад. Тогда на его глазах наворачиваются слезы. Ему больно от того, что он не видит, как растут дети, — делится Людмила. — Посильную помощь оказывают бабушки (мамы), с транспортом помогает дед (отец Ильдуса). Тяжело, но мы не унываем. Верим и ждем нашего любимого папу и мужа дома!».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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