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Технологии
24 марта 2022  13:31
Надежда Мещерякова

Верифицировать аккаунт на Rutube можно будет через «Госуслуги»

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Министерство цифрового развития РФ разрабатывает услугу верификации на видеохостинге Rutube через аккаунт на портале «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

Аккаунт будет регистрироваться по-прежнему на самой платформе Rutube, а верификацию можно будет пройти в личном кабинете на «Госуслугах».

Подтверждение аккаунта на госпортале позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной проверки, а также предупредит загрузку нежелательного контента.

Верифицироваться через госуслуги смогут только физические лица.

#минцифры рт #блогеры #портал государственных услуг
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