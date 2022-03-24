Верифицировать аккаунт на Rutube можно будет через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития РФ разрабатывает услугу верификации на видеохостинге Rutube через аккаунт на портале «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

Аккаунт будет регистрироваться по-прежнему на самой платформе Rutube, а верификацию можно будет пройти в личном кабинете на «Госуслугах».

Подтверждение аккаунта на госпортале позволит блогерам публиковать видео без очереди и длительной проверки, а также предупредит загрузку нежелательного контента.

Верифицироваться через госуслуги смогут только физические лица.