Вербовали подростков курьерами: в Казани продлили арест координаторам мошенников

«Сотрудник ФСБ» звонит из-за рубежа, убеждает жертву передать деньги, за ними приезжает подросток-курьер. Так работала курьерская сеть, которая, по версии следствия, собрала с жителей Татарстана и соседних регионов более 100 млн рублей. Сегодня в Казани продлили арест троим координаторам этой сети, четвертый объявлен в розыск.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Помогали мошенникам похищать деньги

В Приволжском суде Казани продлили аресты троим мужчинам, которые привлекали подростков для работы курьерами мошенников. Исмаила Сафарова, Темуржона Мирзаева и Джавида Агабалаева обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

В материалах возбужденного против них дела есть информация о восьми случаях мошенничества на более чем 100 миллионов рублей. К слову, по данным «Татар-информа», в ближайшее время всем троим планируют предъявить обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Исмаил Сафаров, Темуржон Мирзаев, а также Джавид Агабалаев помогали мошенникам, которые находились за границей, похищать деньги россиян. Все трое, уверено следствие, были координаторами курьеров, которые забирали деньги у обманутых граждан.

28-летний Исмаил Сафаров, по версии следствия, координировал работу курьерской сети, обеспечивал сбор денежных средств от мошеннических схем. 30-летний гражданин Узбекистана Темуржон Мирзаев занимался логистикой – передавал заявки курьерам.

Джавид Агабалаев, исходя из материалов дела, занимался подбором автотранспорта для курьеров, координировал деятельность курьеров, формировал бюджет группы. Был еще и четвертый участник группы, но он на данный момент находится в бегах.

По версии следствия, в подчинении этой четверки находились 10 курьеров. Некоторые из них занимались поиском и вербовкой новых сотрудников. в том числе несовершеннолетних. Группа орудовала на территории Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Вятских Полян, Ижевска, Ульяновска, Кировской области.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Информацию о жертвах получали из специального чата

Схема работала традиционно – жертвам сначала звонили мошенники из-за рубежа, представлялись сотрудниками ФСБ, полиции или работниками банков. Убеждали их передать им деньги.

После этого информация об обманутых поступала в специальный чат в мессенджере. Исмаил Сафаров брал информацию из чата, передавал ее Темуржону Мирзаеву, тот отправлял курьеров забирать деньги. По версии следствия, часть денег шла участникам криминального квартета, часть шла на оплату работы курьеров, остальные отправляли мошенникам за границу.

Несмотря на то, что все трое проходят по одному и тому же делу, арест им продляли в разные дни – обвиняемые останутся под стражей до 25 декабря. Все трое просили у суда о смягчении меры пресечения, но суд им отказал.

Известно, что дела других участников этой истории выделены в отдельное производство – курьеры на данный момент также находятся под стражей. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.