Вербов и Алекно не дотягивают до «Локомотива», «Кузбасс» в кризисе. Итоги тура Суперлиги

Первое поражение казанского «Зенита» в сезоне ознаменовало установление новой гегемонии в российском волейболе. Больше для «Локомотива» в этой регулярке непобедимых нет. «Зениты» Алексея Вербова и Владимира Алекно могут только тянуться за сибиряками, а пока казанцы опускаются все ниже. Что еще произошло в 8 туре Суперлиги – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Локомотив» скинул гегемона с горы. Теперь казанскому «Зениту» придется тянуться к новому фавориту

Центральным матчем и главной сенсацией минувших выходных стал, конечно же, матч между действующим чемпионом, казанским «Зенитом», и текущим лидером таблицы, новосибирским «Локомотивом». Пожалуй, это был первый раз за новейшую историю российского волейбола, когда фаворитом выглядела не казанская команда, а новосибирская. И чутье букмекеров не подвело.

В остросюжетном матче, который захватил не только болельщиков, но и самого Алексея Вербова, победителями в итоге вышли сибиряки. После матча и Алексей Вербов, и связующий «Зенита-Казань» Константин Абаев рассказали, что дело в проигранном противостоянии на подачах:

«У них люди подавали сериями, а у нас серий подач ни у кого не было, хотя потенциал для этого есть у каждого практически», - рассуждал Вербов.

«Сегодня «Локомотив» был сильнее гораздо нас на подаче, всё практически летело в площадку, даже что не летело, мы пытались брать», - вторил Абаев.

«Зенит-Казань» потерпел первое поражение в чемпионате Суперлиги и спустился уже на третью позицию, уступая «Локомотиву» 4 очка, а питерскому «Зениту» - два.

Фото: zenit-kazan.com

И кажется, теперь-то казанцам окончательно стало понятно, что в нынешнем сезоне есть команда, к которой нужно тянуться уже самим. Очень непривычная позиция для «Зенита-Казань», долгие годы бывшего главным гегемоном российского волейбола.

Стоит напомнить, что именно новосибирцы стали в свое время тем самым камнем преткновения для «Зенита-Казань» в его непростые времена перестройки. Не хватавший звезд с неба «Локомотив» сначала похоронил карьеру Владимира Алекно в Казани, выбив его «Зенит» в московском «Финале шести» 2021 года (3:2) уже на стадии группового этапа, не дав казанцам выйти даже из группы и побороться хоть за какие-то медали.

А на следующий год все тот же новосибирский клуб под руководством Пламена Константинова неожиданно разгромил несущийся к золоту без единого поражения в сезоне «Зенит-Казань» Алексея Вербова» уже в казанском «Финале шести». Тогда «Локомотив» еще не был таким тяжеловесным по составу, хоть и подбирал постепенно приличный состав.

Однако в нынешнем сезоне в столице Сибири собралась серьезная банда. Из «Кузбасса» удалось выдернуть доигровщика Александра Маркина, вместо стареющего Кобзаря привезли из США сына легендарного болгарского волейболиста Владимира Николова, связующего Симеона Николова, а главным алмазом в летней трансферной кампании стал Сэм Деру, которого удалось перехватить у действующего чемпиона, казанского «Зенита».

Алекно то обходит «Зенит-Казань, но со скрипом

У наставника теперь уже питерского «Зенита» Владимира Алекно экзамен был значительно легче, чем у его «бывших». Петербуржцы в домашней игре одержали победу над уфимским «Динамо-Уралом» 3-0 (27:25, 25:15, 25:21). Хотелось приписать «уверенную», но язык не повернется, и рука не поднимется.

Ведь уфимская команда сумела здорово потрепать нервы питерским волейболистам и их болельщикам. В первой партии команда из Башкортостана никак не хотела отпускать питерцев вперед и довела сет до дополнительных подач, уступив со счетом 27:25.

«В первой партии «Урал» держал уровень. С нашей стороны тоже сохранялся высокий уровень, но в первой партии не могли остановить атаку соперника. Поэтому такой равный счет в концовках и, буквально, последними мячами решили исход, доказав наше превосходство», - объяснялся после игры связующий «Зенита» Игорь Кобзарь.

Фото: vczenit.ru

Владимир Алекно же признался, что сейчас простых игр для него не существует, потому что на команду давит ответственность.

«У нас вообще не бывает простых матчей. Тяжелые матчи, и складываются они для нас так, когда ты не имеешь права на ошибку. Сегодня мы тоже его не имели, но справились. Во второй партии все заработало лучше: добавили внимания, немного тактической работы, технической. Заработал блок – это дало результат».

«Кузбасс» прерывает свою неудачную серию

А тем временем некогда топовый «Кузбасс», как правило занимавший место в тройке сильнейших по ходу сезона, в этом году испытывает большие трудности. Сейчас команда Сергея Троцкого идет четвертой с конца, ведь побед у нее – кот наплакал.

Лишь вторую викторию в сезоне удалось вырвать команде из Кемерово на минувших выходных. И снова над одним из аутсайдеров, ярославский «Ярославичем» 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:23). До того им удалось обыграть только московский МГТУ, платящийся на самом дне таблицы мужской Суперлиги.

Проблем в игре «Кузбасса» хватает. Достаточно вспомнить, как команда Тоцкого проигрывала во втором сете 16:21, хоть и вытащила ее до 25:23.

«Очень тяжелый был второй сет, где вытянули концовку. Может быть, на этой эйфории расслабились. Начало следующей партии не получилось, хотя потом была неплохая погоня, набирали очки, но слишком большой был разрыв», – сказал уже после матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Фото: kuzbass-volley.ru

В третьем «Кузбасс» и вовсе рассыпался, уступив 20:25.

«Матч получился неплохой, даже несмотря на провал в третьей партии. А так остальные сеты мы достаточно ровно отыграли, держали свой уровень. Где-то ошибались, но хорошо, что получалось выигрывать в концовках. Четвертый сет удалось взять за счет концентрации. Мы не опускали руки, даже когда упускали свое преимущество, – в нужные моменты где-то забили, где-то поднимали мячи, где-то оказались психологически более устойчивыми», – прокомментировал игру Илья Морозов.

К сожалению, приходится констатировать, что Суперлига приобрела классный «Локомотив», но потеряла «Кузбасс», который всегда давал серьезный бой любому топу. Теперь же это команда-статист.