Вербов вновь потеснил Алекно: итоги 7 тура волейбольной Суперлиги

Казанский «Зенит» вернул себе второе место, но так и не опередил новосибирский «Локомотив», обыграв накануне «Белогорье». На этой неделе татарстанцы проведут поединок в гонке за первое место у себя дома против железнодорожников. С каким багажом подошли команды первой пятерки в 8 туру Суперлиги - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» вернулся на вторую строчку волейбольной Суперлиги

«Зенит-Казань» вернулся на вторую строчку, но по-прежнему уступает новосибирскому «Локомотиву» одно очко в мужской волейбольной Суперлиге. Казанцы одержали седьмую победу подряд над одним из принципиальных соперников - белгородским «Белогорьем» (3:2).

«Зенит-СПб» в 7 туре уверенно победил «Ярославич» (3:0) и снова вернулся на третье место. В динамовском дерби верх над питерской областной командой одержали москвичи (3:0). В результате чего столичный коллектив поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

На пятую строчку поднялся красноярский «Енисей» с учетом победы над «Кузбассом» (3:0). А на шестое место после поражения от татарстанцев опустилось «Белогорье».

Фото: zenit-kazan.com

Команда Алексея Вербова потеряла одно очко в матче с «Белогорьем»

Как и предполагал наставник татарстанцев Алексей Вербов перед матчем с «Белогорьем», встреча в Туле выдалась непростой. Победителя в этом матче удалось определить за пять сетов. С первых минут казанцы оторвались от своего оппонента за счет подач Константина Абаева. Однако Михаил Лабинский часто ошибался на приеме и в атаках, что позволяло хозяевам сократить отставание. Казанцы активнее атаковали и смогли оформить победу в первом сете.

После перерыва белгородцы создали несколько неплохих контратак и не дали возможности татарстанцам прорвать свою оборону. В третьем сете гости серьезно разозлились. Дражен Лубурич провел несколько эффективных атак и эйс. Затем Андрей Сурмачевский разбил прием соперника. А в концовке татарстанцы наказали белгородцев их же оружием, совершив несколько контратак, что позволило им забрать победу в партии.

Казалось, что казанский натиск уже ничем не остановить в этой встрече, но четвертый сет сложился не в пользу «зенитовцев». Они не смогли разбить блок «Белогорья». Таким образом счет в партиях стал равным – 2:2. Пятая и заключительная партия стала решающей. Казанцы это понимали и с первых минут взялись за дело, одержав победу на тай-брейке.

Напомним, что в этой встрече в составе «Зенита» не сыграл блокирующий Роман Романовский. Он до сих пор восстанавливается после травмы. У «Белогорья» вторую встречу пропустил один из основных игроков диагональный Мохамед Аль Хачдади.

В прошедшей встрече казанский «Зенит» потерял одно очко, которого как раз и не хватило для того, чтобы возглавить турнирную таблицу волейбольной Суперлиги. В настоящий момент в активе татарстанцев 20 очков. «Белогорье» с 13 очками спустилось на 6 место. В 8 туре татарстанцев ждет лидерская дуэль против новосибирского «Локомотива» на домашнем паркете 22 ноября.

Фото: vczenit.ru

Подопечные Алекно реабилитировались после неудачи с «Енисеем»

Подопечные Владимира Алекно на выезде справились с «Ярославичем» за три партии. Напомним, что в предыдущем матче петербуржцы уступили «Енисею» (3:2), так что эта встреча для них стала в некотором роде спасительной.

В первом же сете питерская команда выдала 71% в атаке и 60% в защите против 59% и 55% ярославцев. После перерыва гости также уверенно стартовали, но хозяевам удалось сократить отставание и выйти вперед. Правда перевес в атаке в этом отрезке все равно остался за «зенитовцами» 45% против 42%.

В третьем и заключительном сете «Зенит» уже было не остановить. Они реализовали 12 атак из 11, выдав 92% в этом компоненте. Таким образом петербуржцы заработали три очка, но этого все равно не хватило для того, чтобы опередить «Зенит» из Казани. Также татарстанцы опережают оппонентов по разнице партий и выигранных матчей.

А пока стабильности петербуржцев в последних матчах стоит только позавидовать. На их счету 19 очков. Ближайший матч «Зенит-СПб» проведут домашнюю встречу против «Динамо-Урала» 21 ноября, который находится на 13 месте из 16 команд с 4 очками.

«Динамо» поднялось на 4 место после победы в дерби

Московское «Динамо» ведет пять игр без поражений. В активе столичной команды 15 очков. В рамках последнего тура москвичи быстро расправились со своими визави из Соснового Бора «Динамо-ЛО» у себя дома в Москве. По началу преимущество гостей нарастало, но хозяева за счет трех эйсов подряд сравняли счет к минимуму и вышли вперед. Таким образом команда Константина Брянского обеспечила себе первую победу в этом матче.

Вторая партия стартовала под диктовку хозяев, но гости установили равенство во встрече. Однако в самом конце благодаря атаке Максима Сапожкова москвичи снова оказались впереди. В третьем сете петербуржцы попытались отыграться после двух побед москвичей в длительных розыгрышах, но не получилось. Хозяева прочно удержали преимущество и в третий раз в этом году обыграли всухую своего оппонента. Несмотря на результат стоит отдать должное команде из Соснового Бора. Они показали яркую игру в защите и при этом мощно порой действовали атаке.

Московское «Динамо» в 8 туре встречается с «Новой» в Тольятти 19 ноября. Напомним, что новокуйбышевская команда в этом сезоне совершила не свойственное ей восхождение до 4 места в турнирной таблице Суперлиги. После поражения от «Локомотива» (3:0) «Нова» оказалась на 7 месте.

Фото: lokovolley.com

Дерзкий «Локомотив» и неуступчивая «Нова»

Встреча «Локомотива» против «Новы» в Новосибирске с первых минут выдалась очень принципиальной. Инициатива была на стороне гостей, но отрыв от соперника был небольшим. Правда железнодорожники все же устремились в концовке первого сета и дожали своего оппонента, поставив жирную точку. Отметим, что обе команды в этом матче дали возможность поиграть резервистам.

Натиск железнодорожников сохранился и во втором сете. Кроме того «Нова» часто ошибалась на подаче и в доигровочных мячах. К середине партии команда Пламена Константинова добилась небольшого преимущества и после блока вновь уверенно оставила за собой и вторую партию.

Начало заключительного отрезка во встрече ничего кардинально не поменяло. Хозяева по-прежнему не выпускали нити игры. Попытки наставника «Новы» Олега Микановича совершить перестановки оказались тщетны. «Локомотив» одержал седьмую победу в чемпионате.