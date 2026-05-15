Вербов: «Вижу, что мои игроки соскучились по игре»

Наставник казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы во втором матче «Финала шести» Кубка России против «Динамо-ЛО» поделился своим мнением.

«Качество игры сегодня не было таким же хорошим, как в игре с «Локомотивом». Из-за того, что дали паузу одним ребятам и ввели в игровой ритм других. Это точно на пользу, так как впереди еще два матча. Впереди полуфинал и финал - тут ни о какой усталости речи быть не может. Надо собрать волю в кулак, сжать зубы и вперед. Но все должны быть готовы выйти и помочь - на подачу, на прием, где-то дать паузу. Вижу, что мои игроки соскучились по игре. Всё-таки эта пауза после плей-офф Суперлиги дала о себе знать - отдохнули, потренировались. Было видно, что для наших игроков важен тренировочный момент».

Казанский клуб, победив в обоих матчах в группе, вышел в полуфинал турнира. Соперник определится позднее.

«Зенит-Казань» является 12-м обладателем этого трофея.