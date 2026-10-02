Вербов вернул величие: как «Зенит» дома отомстил «Локомотиву» в Кубке легенд

Как только болельщики узнали состав группы «Б» на Кубке легенд, то больше всего ждали противостояния Казани и Новосибирска. Неделю назад оно закончилось уверенной победой ребят Константинова. Накануне в столице Татарстана все шло по похожему сценарию, а потом случилось невозможное. Подробнее – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Старые встречи о главном

Только за прошлый сезон казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» встречались девять раз. Причем дважды в чемпионате клуб из Татарстана огорчал своих фанатов. Но всем запомнилась пятиматчевая заруба в полуфинале чемпионата. Тогда победителями вышли как раз «вербовцы». А когда неделю назад все закончилось 0:3, то, сами понимаете, в Казани никто другого варианта, кроме как реванша, и не ждал.

На разминку первыми выходят Лабинский, олимпийский чемпион Михайлов, а также Абаев, который примерил капитанскую повязку. Вместе с ними новички клуба – Василий Капранов и многоопытный Валентин Голубев. Кстати, один из тренеров, Константин Сиденко, присоединился к ребятам, и они сыграли в «собачку» – это классическая разминка казанских игроков. Чуть позже на площадке увидели и Михаила Хлякина – и, судя по матчам первого круга, он будет главной опорой и надеждой банды Вербова в этом сезоне. Из забавного перед игрой отмечаем статистов команды гостей – у них на столе располагается талисман команды, один из представителей клуба его всё время поправляет.

Кстати, если Вербов появился неожиданно рано до матча, то Пламен последним покинул раздевалку. Около площадки встречаем и экс-блокирующую «Динамо – Ак Барса» Ирину Королеву – как вы знаете, она сейчас взяла паузу в карьере. Рассказала, что общалась с Зораном Терзичем (главный тренер ЖВК «Динамо – Ак Барс»), но возвращаться пока не собирается.

На разминке новичок казанского клуба Ильяс Куркаев, который до этого десять лет провел в «Локомотиве», случайно мячом попадает в Константинова. Тренер новосибирцев лишь улыбнулся и показал по-свойски: «Все в порядке».

Провальное начало

После летней трансформации «Зенита» мы понимали, что к новому стартовому составу нужно будет немного привыкнуть. Потому что там есть, например, Абаев и Лабинский с Кононовым, но добавились белорус Владислав Давыскиба (его супруга Анна играет в женской команде) и, собственно, Михаил Хлякин. А еще либеро Валентин Голубев.

И первый сет нас словно отправляет одновременно и в прошлый сезон, и в прошлый матч. Тут доминация гостей на подаче – к середине сета насчитали уже шесть эйсов, а казанцы стабильно принимали в «трудные» мячи. Разумеется, это не могло не сказаться на атаке. У гостей был великолепен Раджаб – стабильно забирал мячи в доигровке и даже успевал помогать на блоке. К слову, партия могла закончиться чуть более уничижительно для Казани, но «железнодорожники» отпустили немного вожжи: как итог – 20:25.

Владислав Давыскиба Фото: zenit-kazan.com

Но ключевой момент этой встречи – сет номер два. «Локо» сразу устремился вперед – в какой-то момент счет стал 20:23. Казалось бы, сейчас будет 0:2 по партиям. И, считай, конец. Но Хлякин (24 очка за матч) в самый важный момент выдал серию плотных подач, которые ломали прием новосибирцев. Дальше блок Романовского (5 очков и 2 блока) и победное очко – 26:24. «Зенит» выплыл там, где, по сути, уже не должен был этого сделать.

«Обидно. Мы должны смотреть на нашу сторону сетки. У нас было достаточно возможностей, чтобы было 2:0 по партиям. Получилось наоборот. После этого мы пошли вниз, а Казань поднялась – здесь уже вопрос психологии. Психология ушла в другую сторону, и мы так и не сумели вернуть ее. Казань играла сильнее, чем мы после первых двух партий. Перевес был заметен», – сказал Константинов после матча.

Помните, в недавнем тексте, предварявшем этот матч, я писал про великий момент в спорте? А чем это не тот самый момент величия тренера Алексея Вербова? По-моему, да. Вы, конечно, можете сказать, что это удача и мастерство игрока. И будете правы, но только этого игрока направил и довел до этого Вербов.

Восстали, чтобы победить

В третьем сете «Локомотив» попал в то самое психологическое пике – ловушку, в которую сам себя отправил за эти полторы партии. А ситуация в концовке второго сета это лишь усугубила. «Зенит» же, напротив, стал играть плотнее у сетки, активнее использовать блок. В этом сете казанцы сделали шесть блоков против двух у соперника, и это сильно сбивало атакующий ритм «Локомотива». Сильно лучше стал прием казанцев: «хорошие» мячи связующему, и атаки пошли более предсказуемо и мощно. Хлякин снова блистал.

«У Хлякина есть физические качества – он может такие игры выдавать. Тем более если он тебе лупит в середину площадки, а у тебя только двойные минусы на блоке. Половина мячей – его заслуга, половина – заслуга нашего блока. Здесь вопрос для меня больше на нашей стороне: как мы ставим руки, как определяем те ситуации, которые были у нас в руках. Огромное количество двойных минусов, когда мяч уходит в сторону и его невозможно играть. Одно дело смягчить вверх, другое – постоянно куда-то в сторону. Вот это самая большая проблема, будем работать над этим тоже», – сетовал Константинов.

Четвертый сет – подписание приговора. «Локомотив» уже и не мог, и, наверное, не особо хотел сопротивляться, а «Зенит» на классе довел игру до победного результата.

«Очень понравилось, что верили в то, что можем достать. Собственно, сделали это, перевернули игру во второй партии за счет Мишки Хлякина. Мы знаем, на что он способен, и сегодня он в полной мере показал и раскрыл свой потолок. Лучше выдать сложно, если честно. Вообще сегодня такая игра – она полна конфузов. Когда ты смотришь, что мы отскакиваем, а должны, по идее и по правилам волейбола, 0:2 играть с атакой 72 процента. Я такого не припомню. И это с учетом того, что Новосибирск играл просто идеально. Они нас убили с подачи в первых двух партиях в основном. Если мы на что-то надеемся, то не можем себе позволять так принимать – половина игры прошла, а у нас уже 4 эйса, 10 слэшей. 72 процента атаки недостаточно, чтоб побеждать в этой ситуации. Двоякое ощущение», – сказал Вербов.

Впереди у казанского «Зенита» менее статусный соперник – «Динамо-ЛО». Но главная задача уже выполнена – выход в «Финал четырех» обеспечен. Вопрос только в том, что там будет сопротивление команд гораздо сильнее, чем Новосибирск. Надо быть к этому готовыми.