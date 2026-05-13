Вербов: «Сегодня наши блок, защита и доигровка вернулись на круги своя»

Наставник казанского «Зенита» Алексей Вербов после матча с «Локомотивом» в «Финале шести» Кубка России (3:0), дал комментарий пресс-службе клуба:



«Была хорошая и качественная игра во всех элементах. Очень рад, что сегодня наш блок, защита и доигровка наконец-то вернулись на круги своя. Сегодня наш стиль, к которому привыкли и которого ожидаем от нашей команды, в полной степени себя оправдал. Рад, что качественно отыграли весь матч - от и до. Даже ведя с большим преимуществом в каждой партии, не позволили себе расслабиться. Новосибирск не показал сегодня и половины того, на что способен. Причина либо в них, либо в нас. Потому что мы не дали ничего сделать. Всё, что проходило через наш блок, поднималось в защите и поднималось. Сегодня также блокирование было прекрасное - и по качеству, и технически. И конечно, доигровка - кураж, который за этим приходит, сегодня нам позволил чувствовать себя увереннее во всех моментах матча», - сказал Вербов.



Самым результативным игроком встречи стал Михаил Лабинский, настрелявший 16 очков.



Завтра казанский «Зенит» во втором туре сыграет с «Динамо-ЛО». Начало встречи в 16:00/