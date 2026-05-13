news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 мая 2026 22:11

Вербов: «Сегодня наши блок, защита и доигровка вернулись на круги своя»

Читайте нас в
Телеграм
Вербов: «Сегодня наши блок, защита и доигровка вернулись на круги своя»
Фото: Роман Кручинин / ВК "Зенит - Казань"

Наставник казанского «Зенита» Алексей Вербов после матча с «Локомотивом» в «Финале шести» Кубка России (3:0), дал комментарий пресс-службе клуба:

«Была хорошая и качественная игра во всех элементах. Очень рад, что сегодня наш блок, защита и доигровка наконец-то вернулись на круги своя. Сегодня наш стиль, к которому привыкли и которого ожидаем от нашей команды, в полной степени себя оправдал. Рад, что качественно отыграли весь матч - от и до. Даже ведя с большим преимуществом в каждой партии, не позволили себе расслабиться. Новосибирск не показал сегодня и половины того, на что способен. Причина либо в них, либо в нас. Потому что мы не дали ничего сделать. Всё, что проходило через наш блок, поднималось в защите и поднималось. Сегодня также блокирование было прекрасное - и по качеству, и технически. И конечно, доигровка - кураж, который за этим приходит, сегодня нам позволил чувствовать себя увереннее во всех моментах матча», - сказал Вербов.

Самым результативным игроком встречи стал Михаил Лабинский, настрелявший 16 очков.

Завтра казанский «Зенит» во втором туре сыграет с «Динамо-ЛО». Начало встречи в 16:00/

#алексей вербов #волейбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

13 мая 2026
В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

13 мая 2026
Новости партнеров