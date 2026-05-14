Вербов «потушил» Пламена: «Зенит-Казань» ударно начал Финал шести, сметя с пути «Локомотив»

В этом сезоне казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» встречались восемь раз. И до этого момента имели по четыре победы. О девятой игре и старте команды Алексея Вербова Кубке страны, в материале «ТИ- Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Блок «Зенита» - эталон этого сезона

Нового противостояния между казанцами и новосибирцами без сомнения ждали все болельщики нашей страны. Ведь в памяти ещё свежи воспоминания полуфинальной серии Суперлиги, где в «адовом» сценарии сильнее были подопечные Алексея Вербова.

К слову, к «Финалу шести» Кубка России оба коллектива подходили примерно в одинаковом физическом состоянии. Но вот с точки зрения психологии, кажется, в разном. «Зенит» с треском проиграл финал Суперлиги московскому «Динамо», а «Локо» в пяти матчах выцарапал бронзу у питерской команды Владимира Алекно.

К тому же, новый виток противостояния должен был дать ответ, кто в этом сезоне одержит больше побед в очных встречах. До этого матча было по четыре виктории у каждого клуба.



В старте Казани без изменений - там как «прибили» в самом начале плей-офф, так эта конструкция и работает до сих пор. У Новосибирска окончательно в основу вернулся хорошо знакомый татарстанским болельщикам Сэм Деру. Если помните, в плей-офф он выходил только на замены.

Думаю, все мы ожидали от первого сета этого матча увидеть всё, за что так любим это противостояние - эмоции, красивую игру в исполнении игроков обеих команд, борьбу до самой концовки. На деле же, всё получилось скучнее - подопечные Пламена Константинова сопротивлялись лишь до счета 7:5. Потом наставник новосибирцев сделал замену по позиции - вместо Казаченкова вышел Раджаб.

Да и к тому же в этот момент заработал и блок казанцев - по этому показателю «Зенит» в сете превзойдет соперника 4:0. Плюс к этому ещё и ошибки в атаке у «Локо» - Деру мажет. Кстати, Пламен потом уберёт и Николова - не устроят передачи молодого связующего.

А сам «Локомотив» в эти мгновения словно сойдет с рельс и замедлит ход. Наибольший вклад в это «падение» «железнодорожников» внесет Михаил Лабинский – у него восемь очков в сете. Да и партия легко останется за Казанью - 25:12.

Не дали разбежаться

Перед второй партией не покидала мысль, что все, что сейчас происходило на площадке, просто сон. Думаю, и Вербов в какой-то момент подумал, что тут явно какой-то подвох и не может быть так легко и просто. Да и настраивались все на вторую партию с нотками волнения.

Но как только она стартовала, стало понятно, что бояться в этот вечер по-прежнему казанцам нечего. У соперника банально не получались передачи - легкие 3:1 в начале сета. В следствии чего Константинов на повышенных тонах разъяснял Николову задачи прям по ходу действия.

Константинов пытался заменами раскочегарить свой «поезд» и отправить их на нужную станцию. В том числе, заменами - Куркаев вышел вместо Лызика. Но проблема в том, что даже при неплохом приеме (40 против 47 в пользу «Локомотива»), «железнодорожники» продолжали «куражиться» в своих ошибках. К примеру, Раджаб увильнул мяч мимо всех, и площадки в том числе.

На арене отчетливо была слышна песня «Услышит весь район» известной казанской группы - словно предзнаменование казанскому гранду, что сегодня все здорово. А «Зенит» под это дело увеличил счет и довел партию до победы 25:17.

Судьба вернула Вербову должок

Знаете, в какой-то момент это все стало напоминать, что в спорте есть справедливость. Да, «Зенит» был тяжелый во всех отношениях в плей-офф Суперлиги. Да, плох в финальной серии с «Динамо». Но этот матч с «Локо» в Кубке, словно возрождение Феникса.

Как будто судьба действительно вернула должное Вербову и команде за все те труды и страдания, которые они уже преодолели. К слову, третья партия стала своеобразным подписанием «приговора» новосибирцам. К слову, Вербов тоже постарался понять, в чем случилась ключевая разница в этой встрече:

«Была хорошая и качественная игра во всех элементах. Очень рад, что сегодня наш блок, защита и доигровка наконец-то вернулись на круги своя. Сегодня наш стиль, к которому привыкли и которого ожидаем от нашей команды, в полной степени себя оправдал. Рад, что качественно отыграли весь матч - от и до.

Даже ведя с большим преимуществом в каждой партии, не позволили себе расслабиться. Новосибирск не показал сегодня и половины того, на что способен. Причина либо в них, либо в нас. Потому что мы не дали ничего сделать. Всё, что проходило через наш блок, поднималось в защите и поднималось. Сегодня также блокирование было прекрасное - и по качеству, и технически. И конечно, доигровка - кураж, который за этим приходит, сегодня нам позволил чувствовать себя увереннее во всех моментах матча», - сказал Вербов после матча.

Лучшим у Казани в этот вечер по очкам станет Михаил Лабинский – у него 16 баллов. У «Локо» Раджаб набрал десять очков.

И вы знаете, если смотреть на этот матч без эмоций и с холодной головой, то казанцы показали по сути ту же игру, что и в плей-офф. Но почему-то, «Локо» будто не приехал на этот матч. Или, может, магия Вербова реально вернулась? Как бы там не было - сегодня второй матч казанского «Зенита» на турнире. В соперниках «Динамо-ЛО». Думается, как минимум, своих болельщиков казанский клуб убедил, что может новым трофеем подсластить горькую пилюлю безвольного поражения в финале плей-офф Суперлиги.