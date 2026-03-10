Вербов - победитель «регулярки», Алекно борется за второе место: итоги Суперлиги

Команда Алексея Вербова оформила досрочную победу по итогам регулярного чемпионата в Суперлиге. Коллективы Владимира Алекно и Константина Брянского борются за второе место. Каков предварительный расклад в волейбольном чемпионате - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Команды Суперлиги проводят заключительные туры перед плей-офф

В волейбольной Суперлиге проходят заключительные туры предварительного этапа. Соперникам предстоит провести последний 30-й тур на этой неделе. Пока сохраняется главная интрига между московским «Динамо» и питерским «Зенитом». По разнице побед в партиях и на одно очко московское «Динамо» опережает питерский «Зенит».

При этом сине-бело-голубым в последнем матче «регулярки» предстоит сразиться с одним из лидеров первой пятерки - «Белогорьем». Последние за место в топ-4 уже не борются. «Локомотив» прочно обосновался на этом месте даже несмотря на последнее поражение от «Зенит-СПб».

Плей-офф «Белогорье» начнет с квалификационного раунда. Предположительно его соперником в 1/8 финала станет «Горький» из Нижнего Новгорода. Что касается верхних четырех команд, то они автоматически встретятся со своими соперниками уже в четвертьфинале турнира.

Оставшиеся восемь команд, которые попытают удачу в плей-офф станут: «Динамо-ЛО», «Нова», «Енисей», «Факел-Ямал», «Газпром-Югра», «Динамо-Урал». «Горький» и «Оренбуржье» до последнего тура разыгрывают путевку в розыгрыш.

Подопечные Алексея Вербова выиграли регулярный чемпионат Суперлиги

В минувшие выходные «Зенит-Казань» засушил матч с «Динамо-ЛО» у себя дома в Казани (3:0) и обеспечил себе победу по итогам регулярного чемпионата. Несмотря на то, что в турнирном отношении для татарстанской команды все было решено и впереди в запасе был еще один матч, главный тренер Алексей Вербов призвал своих подопечных - не расслабляться.

«Мы договаривались, что в этом матче не доигрываем регулярку, а стараемся играть как в плей-офф, стараемся максимально ответственно подойти к каждому очку, и неважно, кто стоит напротив, неважно, какой счёт. Но показали не самое лучшее качество. Может быть, связано в том числе с нагрузкой, которую мы начали добавлять перед плей-офф» - приводит слова Вербова клубная пресс-служба.

Под качеством игры Вербов имел ввиду технические ошибки на блоке и в защите своей команды, благодаря которым гостям удалось реализовать 60% в атаке. При этом петербургская команда приехала в Казань без ряда основных игроков: Лаури Керминена, Романа Мурашко, Егора Кречетова и Осниэля Мергарехо. Преимущественно в этом матче сыграли игроки из молодежного состава.

Вербов выставил боевой состав в этом матче и казанцы контролировали ход игры. Хозяева обыграли оппонентов на подаче 9-4. Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Волков. На его счету 17 очков. Три эйса у Константина Абаева. Лучшим блокирующим был признан Алексей Кононов (3 очка). Заключительную встречу казанцы проведут в Самаре с «Новой» 13 сентября.

Фото: vczenit.ru

Команда Владимира Алекно продолжит борьбу за второе место в «регулярке»

В матче центрального тура «Зенит-СПб» всухую обыграл «Локомотив» (3:0) в Новосибирске. Преимущество в первом сете в исполнении гостей было подавляющим, даже несмотря на активность трибун, которую в этой встрече местные болельщики выплеснули в поддержку своей команды.

Это нисколько не смутило диагонального питерцев Владислава Бабкевича, который по итогам дебютного сета и в этом матче выдал сумасшедшую результативность, набрав 25 (9 по итогам первого сета) очков.

Во второй и третьей партиях хозяева владели преимуществом, но петербуржцы взяли мастерством. «Зенитовцы» по эйсам и по блокам обошли своих оппонентов по итогам двух первых сетов. Несмотря на это в атаке 39% против 38% и в приеме 65% против 35% - хозяева оказались сильнее.

Стоит отметить, что в заключительном сете «Зенит» при счете 22:22 уступал хозяевам и лишь в концовке третьего отрезка в матче вырвал победу. Заключительную встречу в регулярном чемпионате команда Владимира Алекно проведет в Рязани.

Фото: vcdynamo.ru

11-я уверенная победа подопечных Константина Брянского под завершение «регулярки»

Еще одну сухую победу в этом туре одержали подопечные Константина Брянского в матче над «Газпромом-Югрой» в Сургуте (3:0). Это 11-я победа московского «Динамо» подряд в чемпионате. Проигрывать сине-бело-голубым в двух последних матчах нельзя, так как решается судьба второго места.

Гости начали уверенно и сразу за счет подач вышли вперед. Сине-бело-голубые зарабатывали себе дополнительные шансы в атаке благодаря действиям на блоке и в защите. В заключительном сете Константантин Брянский дал возможность проявить себя 25-летнему доигровщику Никите Зудину. Последний не растерялся и отличился на блоке. Кроме того, за счет его подач «динамовцы» смогли выиграть несколько брейковых очков.

После матча наставник «Динамо» подчеркнул, что соперник был значительно слабее, но его подопечные в некоторых эпизодах сами позволяли хозяевам сокращать отставание в счете.

«Играли в каких-то эпизодах не очень чисто, что позволяло сопернику подтянуться в счете. Но тем не менее, не надо сбрасывать со счетов, запас у нас был приличный – как только мы хотели добавить, мы добавляли.

Могли ли сбиться с ходу в третьем сете? Думаю, нет. Если мы не выигрываем мяч, его выигрывает соперник. Повторю, мы могли добавить в любой момент. К сожалению, в данном матче соперник был явно слабее нас» - цитирует Брянского пресс-служба Суперлиги.

Борьба за второе место продолжается. Завершит «Динамо» «регулярку» матчем у себя дома с «Белогорьем».