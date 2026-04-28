Вербов «опустил руки» в битве с Брянским в финале: это конец гегемонии «Зенита-Казань»?

«Зенит-Казань» отдал победу московскому «Динамо» в борьбе за главный трофей сезона. Что не получилось у команды Алексея Вербова в финале плей-офф - в материале «ТИ-Спорта».





«Зенит-Казань» упустил чемпионство по ходу трех поединков финальной серии плей-офф

«Динамо» обыграло «Зенит-Казань» трижды по ходу финальной серии плей-офф и стало чемпионом России волейбольной Суперлиги сезона-2025/26. Казанская команда ограничилась серебряными наградами. В этой концовке, пожалуй, стоит отметить, - ничто так не мотивирует на победу, как огромное желание и победный голод. Складывается ощущение, что этого и не хватило подопечным Алексея Вербова на протяжении всей серии.

Серия стартовала в Казани. Однако татарстанцы не воспользовались преимуществом своей площадки и уступили в обоих домашних поединках. Первая встреча закончилась принципиальным пятисетовым противостоянием (3:2). Во второй игре команде Константина Брянского понадобилось четыре партии, чтобы одержать верх над казанской командой (3:1). А в ответной встрече в Москве хозяева разделались с гостями всего за три сета (3:0).

Обидно дойти до финала и уступить в трех решающих матчах. Все-таки в финал казанская команда вступала в качестве фаворита «регулярки» и плей-офф. Возможно, данный статус им и помешал.

Вербов преждевременно опустил руки сам?

Перед заключительным поединком главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов заявил, что не стоит опускать руки и в случае поражения необходимо принять его достойно. Слегка странная речь наставника перед важным матчем. Как будто в его словах заведомо читалось, что серию с 0-2 не спасти.

«Нам не стоит опускать руки, если мы хотим бороться, если, как говорится, нам суждено проиграть, — мы точно должны сделать это с душой и сердцем», – сказал Вербов во время пресс-подхода.

Вместо философских бесед, команда Константина Брянского предпочла идти до конца. Москвичи прощупали слабую сторону казанцев еще в первом матче серии.Тогда у хозяев с первых минут не шла подача, защита и блок. Это позволило гостям немного оторваться в счете и заработать преимущество.

Алексей Вербов послей той игры отметил, что это его команда позволила сопернику так играть с собой и упомянул, что его подопечные не совсем перестроились после серии с «Локомотивом». Также он отметил и качественную игру в исполнении соперника. Казалось, этот опыт должен был чему-то научить казанцев.

Эксперты до последнего верили, что «Зенит» сможет переломить серию с «Динамо»

Однако второй поединок сложился еще проще для москвичей. Несмотря на то, что первый отрезок во втором матче остался за хозяевами, в остаток встречи гости продемонстрировали больше уверенности в атаке и на блоке. После матча Алексей Вербов признал, что его команда начала разваливаться по частям.

Во втором матче у казанцев ничего не получалось ни в атаке, ни в защите, ни в доигровке. Вербов лишь отметил игру диагональных. Если определение «неплохо» можно считать за «хорошо». Вся надежда оставалась на третью встречу, которая могла как продлить серию, так и закончиться неудачей для татарстанской команды.

На самом деле, многие до конца не верили, что «Зенит» позволит «Динамо» обыграть себя в трех матчах подряд. Эксперты представляли более эпичную кульминацию финала и были почти уверены, что после двух матчей дома, на выезде казанцы заберут свое. И если последние не переломят ход серии, то хотя бы внесут какую-то интригу и окажут достойное сопротивление своему оппоненту.

Смогут ли подопечные Алексея Вербова реабилитироваться в предстоящем Кубке России?

Противостояние в третьем матче действительно было принципиальным. Но столичную команду, давно и настолько близко не находившуюся к заветному титулу, было не остановить. «Динамовцы» с первых минут начали очень жестко прессинговать своего соперника. Завершить стартовую партию в свою пользу хозяевам помогли ошибки гостей на подаче.

Казанцы изо всех сил цеплялись за счет, но все равно находились в роли догоняющих. Москвичи на атаки казанцев отвечали надежной защитой и контратаками. Казалось, что последующие партии могут выдаться еще более мучительными и затяжными, но «динамовцы» быстро завершили заключительную третью партию тремя эйсами.

Команда Алексея Вербова очень уверенно шла к победе на протяжении всех серий. Даже полуфинал с «Локомотивом» вызывал больше сомнений, с учетом, что это был единственный противник, нанесший два поражения казанскому «Зениту» в регулярном сезоне. Возможно именно эта серия заставила эмоционально перегореть казанцев.

Однако это не последние игры для «Зенита-Казань» в сезоне. Татарстанцам предстоит борьба в «Финале шести», который пройдет с 12 по 17 мая. Быть может после поражения за главный трофей подопечные Алексея Вербова смогут реабилитироваться в борьбе за Кубок России. Иначе о гегемонии «Зенита» в российском волейболе придется лишь вспоминать.