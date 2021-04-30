Вербов официально стал главным тренером «Зенита-Казани»

Пресс-служба волейбольного «Зенита-Казань» официально объявила о назначении Алексея Вербова на пост главного тренера команды.

Разговоры о возвращении Вербова в Казань пошли сразу после заявления Владимира Алекно о завершении работы с «Зенитом-Казанью». Затем сам Вербов подтвердил свои переговоры с казанским клубом. И вот сегодня факт состоялся. В сезоне 2019/20 Вербов уже руководил игрой казанской команды, а Владимир Алекно был его консультантом. После этого молодой тренер возглавил кемеровский «Кузбасс».

Предстоящий сезон станет для Вербова уже девятым в казанском клубе. Семь сезонов (2009/10, 2013-2019) он защищал цвета «Зенита» в качества либеро, сыграв за команду 238 матчей и завоевав с ней 20 трофеев (три победы в Лиге чемпионов, шесть титулов чемпиона России, шесть кубков России, четыре Суперкубка и одна победа на клубном чемпионате мира).

Еще один титул Вербов принес «Зениту» в качестве тренера (Кубок России-2019).