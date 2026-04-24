Вербов обвинил тренерский штаб и команду во втором поражении от «Динамо» в плей-офф

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов раскритиковал игру своей команды после второго кряду поражения от московского «Динамо» в финале плей-офф волейбольной Суперлиги.

«Было ощущение в первой партии, что всё должно сложиться хорошо для нас. Была одна команда, но в какой-то момент просто всё развалилось. Мы ничего не могли сделать. Всё, что на нашу сторону перекидывалось, валилось.

Наша атака – это уже производная того, что мы не смогли им создать сложности и трудности какие-то. К сожалению, в этом плей-офф мы не показываем своего максимума. Это прежде всего вопросы к нам самим, в том числе к тренерскому штабу. Подача и блок всегда были нашим сильным оружием, но они выпадают», – цитирует Вербова «Чемпионат».

Также Вербов отметил, в этом матче его команда не справилась в атаке и принимала неправильные решения. Также он добавил, что на протяжении всего плей-офф казанский коллектив испытывает проблемы с подачей.

По итогам двух матчей команда Алексея Вербова уступила подопечным Константина Брянского в Казани со счетом 2:3 и 1:3. В настоящий момент счет в серии в пользу столичной команды – 2-1. В финале команды играют до трех побед.

Третий матч финала плей-офф волейбольной Суперлиги пройдет в Москве 27 апреля. Начало – в 19:30 мск.