Вербов обошел Алекно на две позиции, «Динамо» - в топ-3: итоги волейбольной Суперлиги

Подопечные Алексея Вербова одержали победу в «зенитовском» дерби над командой Владимира Алекно. Казанцы снова ворвались на первую строчку в волейбольном чемпионате, а петербуржцы опустились на четвертое место. Как сражались в последнем туре трети чемпионата команды первой пятерки – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

В Суперлиге – пять номинальных претендентов на чемпионство

В мужской волейбольной Суперлиге прошло 11 туров и треть чемпионата позади. Однако явного и единоличного лидера по-прежнему пока не наблюдается. Если взглянуть на первые топ-5, то несложно отметить, что между командами идет довольно плотная и вязкая борьба. Разрыв по разнице «забитых – пропущенных» и по очкам - минимальный.

До недавнего времени было три команды, идущие с одним поражением в чемпионате. После двойного подряд поражения питерского «Зенита» сначала от «Белогорья», а затем и от казанского «Зенита» количество сократилось до двух. В настоящий момент с минимальным количеством поражение идет «Зенит-Казань» и «Локомотив». Эти команды занимают первую и вторую строчки в турнирной таблице Суперлиги. Причем явное преимущество по основным показателям в настоящий момент у татарстанцев, но у них и игр на один матч проведено больше.

Также в топ-3 ворвалось московское «Динамо». Сине-бело-голубые идут практически наравне с петербуржцами, которые по итогу опустились на четвертое место. А замыкает первую пятерку «Белогорье». Последние на 7 очков отстают от нынешнего лидера– казанского «Зенита». Они на 6 мячей забили меньше оппонента и на четыре снаряда пропустили больше.

Говорить о явном фаворите в чемпионате пока не приходится. Как показала практика с петербуржцами, еще недавно возглавляли таблицу чемпионата, а сегодня даже не в тройке и все благодаря двум последним поражениям. На сегодняшний день в турнире минимум пять номинальных фаворитов, готовых побороться за лидерство в нынешнем чемпионате и тем интереснее наблюдать за изменениями в каждом туре.

Фото: vczenit.ru

Победа Вербова в «зенитовском» дерби над Алекно

Зенитовское дерби проходило в Санкт-Петербурге и стало центральным матчем последнего 11 тура, в котором победу с явным преимуществом одержали казанцы 3:1 (25:15, 21:25, 23:25, 18:25). Известно, что накануне матча диагональный петербуржцев и лучший бомбардир команды Владислав Бабкевич получил повреждение на тренировке. Его отсутствие не могло не сказаться на результате встречи, но ни в коем случае не служит оправданием команде Владимира Алекно. Место Бабкевича занял другой диагональный Максим Бочаров, который по итогу справился со своей задачей на 60%, что не так уж и плохо. В остальном в составе петербуржцев иных изменений не было.

На домашнем паркете хозяева чувствовали себя весьма уверенно и с первых минут убежали в отрыв (+4). В первом сете они продемонстрировали настоящую волю к победе, о чем свидетельствовали и цифры в атаке - 78% у петербуржцев против 20% у казанцев. В начале второй партии это соотношение в свою пользу исправили гости (60% против 56%). Подопечные Алексея Вербова несколько поддавили соперника, вынудив Владимира Алекно сделать первый перерыв. Однако это не помогло его команде исправить текущей ситуации. Отставание в три брейковых очка от гостей сохранялось до концовки сета. Итоговой точкой стали подачи доигровщика казанцев Андрея Сурмачевского, увеличившие отрыв до 6 очков.

Третий отрезок в матче развивался по предсказуемому сценарию – борьба шла равной до середины партии. Вновь первый перерыв взял наставник петербуржцев при счете 17:18. Сначала гости вышли вперед, а затем реализовали третью попытку из трех во время сетболов. Также не в пользу петербуржцев сложилось итоговое количество ошибок – 4, татарстанцы совершили лишь одну. В заключительном сете интрига также держалась до середины игрового отрезка. Команда Владимира Алекно до последнего не планировала уступать. Однако татарстанцы продемонстрировали сумасшедший процент в атаке 71% против 32% у питерской команды и забрали третью партию подряд.

После матча Алексей Вербов несмотря на победу отметил, что на результат в первой партии сказалось десятидневное путешествие команды и отсутствие привычного режима. Напомним, «Зенит-Казань» в рамках выездной серии провел матч против «Факела-Ямала» 29 ноября, а 3 декабря в рамках перенесенного 14 тура сыграл в Санкт-Петербурге с «Динамо-ЛО». После чего 6 декабря провел в Питере матч против «Зенита».

На сегодняшний у татарстанцев на одну проведенную игру в календаре больше чем у оппонентов из первой пятерки. Ближайший матч «Зенит-Казань» проведет в Казани в Центре волейбола против «Кузбасса» 10 декабря.

Фото: vcdynamo.ru

Прорыв «Динамо» и не отстающие лидеры первой пятерки

Соперники «зенитовцев» по первой пятерке тоже времени зря не теряют и вырывают очки у более слабых команд. В последнем 11 туре Суперлиги «Локомотив», «Динамо» и «Белогорье» уверенно обыграли своих оппонентов. Притом всухую это удалось сделать лишь сине-бело-голубым.

Московское «Динамо» после поражения от питерского «Зенита» в начале ноября ведет беспроигрышную серию на протяжении семи туров. За это время москвичи даже обставили одного из главных конкурентов - «Локомотив» (3:1). С «Енисеем» сине-бело-голубые расправились за три сета 3:0. В этом матче подопечные Константина Брянского поймали на ошибках своих оппонентов, что позволило им одержать уверенную и быструю победу.

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Горький» в Нижнем Новгороде, но сделал это по итогам четырех партий 3:1 (20:25, 25:17, 17:25, 26:28). При этом довести матч до сухого счета команде Пламена Константинова помешали собственные ошибки и неожиданное противостояние нижегородцев во втором сете. Все могло измениться и по итогам заключительного четвертого сета, хозяева можно сказать чуть не совершили победный камбэк. Но по игре с разницей в два мяча все решил блок в исполнении железнодорожников.

«Белогорье» одержало победу над «Кузбассом» - 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18) у себя дома в Туле. Наставник белгородцев Сергей Баранов выставил сильнейший состав против своего соперника. Оппонент в лице главного тренера кемеровчан Сергея Троцкого напротив в этом матче дал возможность проявить себя молодежи. Встреча развивалась по классическому сценарию и преимущество по итогам двух партий было на стороне опыта, что и следовало ожидать при таком раскладе.

По итогам двух партий казалось матч идет к завершению до трех сетов, но неожиданно гости запротестовали. Они несколько раз сводили счет к ничейному и в концовке вырвались вперед за счет блока и после реализации сетбола. Победа в третьей партии гостей немного окрылила, но хозяева все же поймали соперника на ошибках и на опыте довершили матч в свою пользу.