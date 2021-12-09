Вербов о втором выигрыше у «Задруги»: Самое главное — «сухая» победа

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов прокомментировал вторую победу в одной шестнадцатой финала Кубка ЕКВ над австрийской «Задругой» (3:0), признав сложность удержания концентрации.

При этом специалист подчеркнул важность «сухой» победы: «Как бы мы ни настраивались, уровень слишком разный, и держать фокус весь матч сложно. Сложности во второй партии вызваны определенным снижением внимания. Но самое главное — „сухая” победа».

Тренер уже думает о возможном сопернике в одной восьмой финала: «На счет в партиях смотреть не нужно. Сейчас все умеют играть в волейбол, все умеют рисковать. Я так понимаю, [что] в следующем раунде будут голландцы. Это уже соперник серьезнее».