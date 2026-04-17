news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
17 апреля 2026 14:00

Вербов о полуфинале плей-офф с «Локомотивом»: «Мы отдали свои души и сердца»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: zenit-kazan.com

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов рассказал, чем пришлось пожертвовать ему и его игрокам на пути к финалу плей-офф волейбольной Суперлиги.

«Злость нам не нужна была в полуфинале. И так у всех сердечко на пульсе 200. Надо было показать характер, волю. Просто нужно было отдать всё на пути к финалу. И если бы мы отдали всё, но не получилось выиграть, это было бы нормально, мы играли бы за третье место, но мы отдали свои души, сердца, Илья Фёдоров кровь проливал. Я тоже пожертвовал кое-чем на пути к финалу, теперь буду проставляться.

Надо как-то отпраздновать, порадоваться. Дальше будем встречаться с топовым соперником, с которым у нас давняя история, но очень важно восстановиться. Пока внутри счастье, но и понимание, что играть мы точно должны лучше», – цитирует Вербова «Чемпионата».

Также наставник казанцев добавил, что для нынешнего состава команды, у которого пока не так много чемпионского опыта, выход в финал – это большое достижение.

Накануне «Зенит-Казань» обыграли «Локомотив» в серии полуфинала плей-офф Суперлиги со счетом 3:1.

#вк зенит-казань #суперлига #плей-офф
news_right_1
news_right_2
news_bot
