Вербов о победе в Сургуте: «Сегодня, я считаю, мы сделали небольшой шажочек вперед»

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов прокомментировал победу в Сургуте над «Газпромом-Югрой» (3:0), отметив сложную дорогу, занявшую 18 часов. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Сегодня мы в меньшей степени думали о сопернике, а больше думали о своей игре, вне зависимости от счета — это понравилось. Зрителей было много, когда видим столько людей на трибунах — это и другие эмоции, и другое отношение, так что спасибо тем, кто пришел. У нас был не самый простой перелет, всю ночь просидели в аэропорту в связи с туманом, это сказывалось на движениях», — заметил Вербов.

По итогам сегодняшнего матча, считает наставник, «Зенит» сделал шаг вперед. «Но нам надо вырабатывать менталитет победителей вне зависимости от внешних условий, вне зависимости от соперника, вне зависимости от счета. Пока спортсмены максимально выкладываются в любой ситуации, будь то в игре или на тренировке, они растут. Сегодня, я считаю, мы сделали небольшой шажочек вперед. Что касается соперника — было видно, что команда борется до конца, молодцы, но сегодня при нашей подаче и против нашего блока было очень тяжело», — добавил специалист.