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Спорт
20 февраля 2022  09:18
Cергей Гаврилов

Вербов о победе в Оренбурге: Может быть, хотелось чуть больше борьбы

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Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал пресс-службе «Нефтяника» победу в Оренбурге (3:0).

Вербов покритиковал прием, похвалил подачу и отметил, что это была своего рода подготовка к игре с итальянской командой «Монца».

«Сегодня не совсем удачно принимали, очень хорошо подавали, маленькое количество брака, понравилось как блокировали. Эта игра была своего рода подготовка к «Монца», через три дня мы уже играем финал кубка ЕКВ. Команда соперника по своей идее где-то схожа, мы отталкивались от того, что будем делать против «Монца».

Тренеру понравился настрой подопечных, но подчеркнул, что хотелось бы больше борьбы.

«Мне сегодня понравился настрой, не важно, какой счет на табло, мы должны от первого до последнего очка играть в турборежиме, в котором сейчас находимся и буквально недавно вошли в него. На этом этапе соперники, которые объективно послабее закончились и мы выходим на финишную прямую, где будем встречаться с нашими прямыми конкурентами. Может быть, хотелось чуть больше борьбы. Спасибо зрителям, что сегодня пришли, было много хороших интересных моментов, людям понравилось».

#вк зенит казань #волейбол
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