Вербов о победе над «Кузбассом»: Результат сегодня стоял на первом плане

Несмотря на счет (3:0), матч «Зенита-Казани» против «Кузбасса» был очень напряженным. Встреча была важна для обеих команд, так как проходила в рамках четвертьфинала Кубка России, напомнил главный тренер казанского клуба Алексей Вербов.

«Накал бы на самом деле внутри, так по счету не совсем заметно. Может быть, это у меня переизбыток чувств, поэтому, во-первых, важность матча — это четвертьфинал Кубка России, и понятно: кто побеждает, тот идет дальше, кто проигрывает — остается за бортом, и все это понимают», — рассказал он об игре.

Вербов отметил, что команда заметно нервничала перед игрой, однако в некоторых моментах это волнение принесло пользу «Зениту».

«Два дня до этого играли, если честно, двумя составами, но не показали то, на что мы способны. Сегодня чуть лучше играли, не могу сказать, что идеальное качество игры было, всегда стремимся к большему, но достигли результата. На сегодняшний день был важен результат, который сегодня стоял на первом плане», — заключил он.