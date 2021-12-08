Вербов о победе над «Задругой»: Никто не зевал, все до конца были в игре

«Зенит-Казань» провел отличный матч против австрийской «Задруги» (3:0). Все игроки были собранными и сохраняли конфентрацию до конца игры. Таким мнением в беседе с клубной пресс-службой поделился главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов.

«Мы довольны сегодняшним днем. Решали свои задачи. Старались искать позитивные моменты в каждом моменте, в каждой партии», — заявил он.

Отдельно наставник выделил игру Андрея Сурмачевского, отметив, что он «провел отличный матч».

«Доволен той атмосферой, которая была и на площадке, и в квадрате для запасных. Никто не зевал, все были в игре до последнего мяча. Если все пойдёт по плану, в завтрашнем матчем распределим нагрузку между всеми 14-ю игроками», — заключил специалист.