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Спорт
8 декабря 2021  22:12
Cергей Гаврилов

Вербов о победе над «Задругой»: Никто не зевал, все до конца были в игре

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«Зенит-Казань» провел отличный матч против австрийской «Задруги» (3:0). Все игроки были собранными и сохраняли конфентрацию до конца игры. Таким мнением в беседе с клубной пресс-службой поделился главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов.
«Мы довольны сегодняшним днем. Решали свои задачи. Старались искать позитивные моменты в каждом моменте, в каждой партии», — заявил он.
Отдельно наставник выделил игру Андрея Сурмачевского, отметив, что он «провел отличный матч». 
«Доволен той атмосферой, которая была и на площадке, и в квадрате для запасных. Никто не зевал, все были в игре до последнего мяча. Если все пойдёт по плану, в завтрашнем матчем распределим нагрузку между всеми 14-ю игроками», — заключил специалист.

#зенит-казань
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