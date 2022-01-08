Вербов о победе над «Уралом»: «Было определенное волнение»

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов прокомментировал пресс-службе уфимского «Урала» гостевую победу казанцев (3:0).

Говоря о трудном начале первого сета, Вербов признал, что гости волновались. «Странно, но было определенное волнение. Уфа начала матч агрессивно. Мы допустили четыре ошибки до счета 8. За этим потянулась какая-то неуверенность. Если тяжелая ситуация в начале игры, то нужно войти в нее. Есть определенные правила, а мы почему-то решили, что с первых мячей должны сметать соперника с площадки», — констатировал он.

«Тем более у нас был тяжелейший перелет. Практически у нас была только небольшая утренняя разминка. Нужно было войти в ритм. После 10 очков вошли — Андрей Сурмачевский вышел и произвел несколько подач. Дальше всё шло своим чередом», — охарактеризовал специалист дальнейшее развитие событий.

Тренер также объяснил, почему польский легионер Бартош Беднож не играет второй матч: «Первый матч мы его отпустили, он был в Польше, повидался со семьей. У нас заранее это было обговорено. Что касается сегодняшнего матча, он получил ушиб, решили, что Сурмачевский может его заменить без потерь в качестве. Рад, что он отлично сегодня сыграл. Я вижу у него развитие. Это важно для нас, мне приятно это видеть как тренеру».

При этом Вербов подчеркнул, что время на кадровые эксперименты у него нет. «Нам нужно возвращаться и отходить от новогодних праздников. У нас почти нет времени тренироваться — очень плотный график. Решили, что нужно войти в игровой ритм, в тонус. Оливье у нас закончилось, начинаются будни. У нас серьезные задачи, мы думаем об этом», — заключил наставник «Зенита-Казани».