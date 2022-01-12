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Спорт
12 января 2022  23:25
Cергей Гаврилов

Вербов о победе над «Орионом»: Соперник сыграл лучше, чем мы ожидали

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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу в первом матче 1\8 финала Кубка ЕКВ над голландским «Орионом» (3:0).

Вербов отметив разницу в классе, похвалил игру соперника, отметив, что «Орион» достойная команда.

«Понятно, что класс команд отличается. Но „Орион“ сыграл лучше, чем мы ожидали по видеоразборам. Вполне достойная команда, против которой нельзя расслабляться. Мы неплохо выполнили установки, были максимально внимательны и сконцентрированы. Также нужно будет сыграть в ответном матче».

#вк зенит-казань
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