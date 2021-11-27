Тренер «Зенита-Казань» о победе над «Нефтяником»: Была некоторая зажатость

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе победу над оренбургским «Нефтяником» (3:0) в Кубке России, отметив нервозность своих подопечных.

Вербов отдал должное гостям: «Просил ребят получать удовольствие, но была некоторая зажатость. Нужно отдать должное сопернику – он рисковал и навязал борьбу. Для нас это было полезно. В борьбе взяли две концовки. Сурмачевский был лидером, сыграл полезно и ни разу не ошибся на подаче. Она к нему потихоньку возвращается. Я считаю, что это один из лучших в мире подающих, способных выйти и усилить. Не каждый на это способен. Мы сделали два шага, завтра нужно сделать третий. По сути, матч с "Кузбассом" – это четвертьфинал Кубка России», – сказал Вербов.