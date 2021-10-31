Вербов о победе «Зенита-Казани» над «Нефтяником»: Мы с Оренбургом на разных полюсах

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над оренбургским «Нефтяником» (3:0), не скрыв радости от первой домашней игры в сезоне.

«Мы с Оренбургом на разных полюсах, у нас разные задачи. Но мы благодарны сопернику за борьбу и за обмен датами домашних матчей. Нам важно было перед „Динамо“ провести этот матч дома. Приятно наконец-то сыграть перед своими болельщиками. Надеюсь, 6 ноября их будет намного больше. В начале сезона у нас получился достаточно простой календарь. Не думаю, что это плюс. Зато в ноябре у нас будут очень серьезные соперники. С нетерпением ждем матча с „Динамо“, чтобы понять, где мы находимся на данном этапе. Это суперкоманда, с которой очень интересно сыграть», — отметил Вербов.