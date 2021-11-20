Главный тренер «Зенита-Казань» о победе: Это всего лишь один из регулярных матчей

Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань» прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над «Локомотивом» (Новосибирск) со счетом 3:1, подчеркнув, что хозяева тщательно подготовились к игре.

С удовлетворением тренер отметил, что его установки сработали: «Мы много внимания уделили разбору игры «Локомотива», и рад, что сегодня многие наши установки сработали. О настрое даже говорить не стоит – играли против лидера, в переполненном зале, да еще и чествование Владимира Романовича (Алекно – прим. Т-и) было».

Но Вербов не стал преувеличивать победу: «Здорово, что по ходу игры проявили характер, бойцовские качества. Были моменты, где выстояли. Новосибирск, может быть, почувствовав это, отошел назад. В целом почти каждую партию, имея определенное преимущество, мы продолжали играть, не расслаблялись. Но это всего лишь один из регулярных матчей, идем дальше».